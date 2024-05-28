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Опубликовано 28 мая 2024, 04:12

В Минобороны назвали число дронов, сбитых за ночь ПВО в России

МО: За ночь 28 мая средства ПВО сбили три БПЛА в Белгородской и Курской областях

За прошедшую ночь на вторник, 28 мая, средства противовоздушной обороны России (ПВО) сбили три беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в телеграм-канале.

Два беспилотника дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области, ещё один — над Курской.

Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин
Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье сбили украинский БПЛА. Обломки упали на частный жилой дом в микрорайоне Кучино в Балашихе. Там находилась пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, жильцы вовремя эвакуировались. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заверил, что власти помогают восстановить дом. Life.ru публиковал фото дома, на который упали обломки дрона, а также видео пролёта беспилотника.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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