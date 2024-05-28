В Минобороны назвали число дронов, сбитых за ночь ПВО в России

За прошедшую ночь на вторник, 28 мая, средства противовоздушной обороны России (ПВО) сбили три беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в телеграм-канале.