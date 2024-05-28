В Минобороны назвали число дронов, сбитых за ночь ПВО в России
МО: За ночь 28 мая средства ПВО сбили три БПЛА в Белгородской и Курской областях
За прошедшую ночь на вторник, 28 мая, средства противовоздушной обороны России (ПВО) сбили три беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в телеграм-канале.
Два беспилотника дежурные средства ПВО сбили над территорией Белгородской области, ещё один — над Курской.
Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье сбили украинский БПЛА. Обломки упали на частный жилой дом в микрорайоне Кучино в Балашихе. Там находилась пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, жильцы вовремя эвакуировались. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заверил, что власти помогают восстановить дом. Life.ru публиковал фото дома, на который упали обломки дрона, а также видео пролёта беспилотника.
ТАСС / Николай Гынгазов