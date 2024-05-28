По Москве курсирует более 1,5 тысячи автобусов особо большого класса

По Москве в настоящее время курсирует более полутора тысяч автобусов особо большой вместимости с сочленённым кузовом, известных в народе как "гармошка". Такие транспортные средства вмещают на 55% больше пассажиров и работают на 130 маршрутах — самых востребованных.

В автобусах-"гармошках" четыре двери, благодаря дополнительному входу пассажиры могут быстрее зайти и выйти, что позволяет лучше соблюдать расписание. Кроме того, в салоне таких автобусов четыре валидатора для удобства оплаты проезда. Длина этих транспортных средств составляет 18 метров, это в полтора раза больше моделей большого класса. Одновременно в салоне могут находиться 180 пассажиров. По будням на автобусах повышенной вместимости совершается свыше миллиона поездок — больше всего на маршруте Е85 (около 30 тысяч с понедельника по пятницу).

Москвичи старшего поколения наверняка помнят самую массовую в Советском Союзе "гармошку" — "Икарус-180". Эти автобусы выпускали на заводе в Венгрии с 1966-го по 1973 год. СССР стал главным покупателем этих транспортных средств, приобретя 75% машин из выпущенных 7,8 тысячи. В столице модель появилась в 1968 году и поразила горожан своей вместительностью: автобус мог перевозить до 200 пассажиров. Главными его достоинствами также стали экономичный дизельный двигатель и рессорно-пневматическая подвеска. В мире осталось всего три таких автобуса, и недавно в Москве восстановили один из экземпляров. Специалисты использовали агрегаты, детали экстерьера и интерьера от более современной серии. Они заменили силовые элементы, обшивку бортов и неисправные механизмы, а также восстановили исторический облик колёсных арок. В конце 2024 года в гараже Константина Мельникова откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы, где будет представлен восстановленный автобус.