Центральный кластер образовательного комплекса Бауманки будет готов в июне

Строительство центрального кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана окончится в июне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Во всех его пяти корпусах основные работы практически закончены. Общая готовность объекта составляет 90%", — написал градоначальник в своём телеграм-канале.

Между корпусами кластера специалисты сооружают уникальный купол. Диаметр его внешнего кольца составит 78 метров, а вантовая система будет весить порядка 100 тонн без учёта мембраны — полупрозрачной части, защищающей от осадков. Купольная конструкция уже закреплена. Её металлические части заранее собрали на земле, чтобы затем с помощью лебёдок синхронно поднять и установить их на высоте 40 метров.

Центральный кластер является частью научного кампуса Бауманки, который включает в себя 14 объектов. Из них восемь общей площадью почти 105 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Сейчас специалисты продолжают возводить пять зданий центрального кластера и научно-образовательного комплекса. Каждый день на строительных площадках трудятся свыше 1,3 тысячи рабочих.

Во всех пяти зданиях центрального кластера полностью завершено устройство каркаса фасадов и остекление. Также к завершению подходят работы по монтажу внутренних инженерных систем, идёт чистовая отделка. Готовность стилобата, который объединит их, составляет 95%, благоустройство прилегающей территории выполнено на 70%.

Научно-образовательный комплекс общей площадью порядка 14 тысяч квадратных метров готов на 93%. Специалисты завершили кровельные работы, на финальной стадии находится устройство фасадов, внутренних инженерных систем и чистовая отделка. После окончания работ там появятся комплекс лабораторий, учебные аудитории, коворкинг для студентов, офисные и административные помещения и конференц-зал.