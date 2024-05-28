10 вредных, но дельных советов Остера, научивших нас шевелить мозгами и думать

В последнее время в России вспыхнул неожиданный скандал: на книги знаменитого автора Григория Остера написали заявление с просьбой их запретить. Поводом стали его "Вредные советы", которые многие из нас знают и любят с детства. Кажется, активисты перестарались.

Почему отменяют Остера и его "Вредные советы". Что не так?

Как вредные советы Остера развивали наше мышление. Фото © culture

Давайте вспомним, на "Вредных советах" выросло уже не одно поколение детей. Эти книги, несмотря на кажущуюся абсурдность и порой мрачный юмор, играли важную роль в развитии критического мышления. Остер с иронией и юмором показывает, что не всему сказанному можно верить, а это навык, который необходим каждому взрослому человеку. Итак, давайте вспомним 10 лучших вредных советов, которые оставили след в нашей памяти.

О поиске виноватых

Если ты себя с размаху / Молотком по пальцу — бац! / Не вини того, кто гвозди / — Нам на горе изобрёл, / Потому что, несомненно, / Виноват в твоей беде / Не гвоздей изобретатель, / А создатель молотка.

О принятии решений

"Вредные советы" Григория Остера: какие притчи о жизни на самом деле в них зашифрованы. Фото © VK / Непоседы

Если ты решил купаться / И с обрыва прыгнул вниз. / Но в полёте передумал / В речку мокрую нырять, / Прекрати паденье в воду / И лети обратно, вверх. / Изменить своё решенье / Может каждый человек.

О непрошеной помощи

Если гонится за вами / Слишком много человек, / Расспросите их подробно, / Чем они огорчены? / Постарайтесь всех утешить. / Дайте каждому совет, / Но снижать при этом скорость / Совершенно ни к чему.

Об умении делиться

Если ты пришел на ёлку, / Свой подарок требуй сразу / Да гляди, чтоб ни конфеты / Не зажилил Дед Мороз. / И не вздумай беззаботно / Приносить домой остатки: / Как наскочат папа с мамой — / Половину отберут.

О дружеской поддержке

Если друг твой самый лучший / Поскользнулся и упал, / Покажи на друга пальцем / И хватайся за живот... / Пусть он видит, лёжа в луже, / Ты ничуть не огорчён. / Настоящий друг не любит / Огорчать своих друзей.

О воровстве

Книги Остера под угрозой запрета: что важно знать. Фото © VK / Непоседы

Если ты в своём кармане / Ни копейки не нашёл, / Загляни в карман к соседу — / Очевидно, деньги там.

О самореализации

Руками никогда нигде / Не трогай ничего, / Не впутывайся ни во что / И никуда не лезь. / В сторонку молча отойди, / Стань скромно в уголке. / И тихо стой, не шевелясь, / До старости своей.

Об агрессии

Если вас по телефону / Обозвали дураком / И не стали ждать ответа, / Бросив трубку на рычаг, / Наберите быстро номер Из любых случайных цифр. / И тому, кто снимет трубку, / Сообщите: сам дурак.

Об уважении к окружающим

Если бабушка устала / И присела отдохнуть, / Громыхни над нею звонко / Парой крышек от кастрюль. / Задремавшую старушку / Надо вовремя взбодрить — / Сразу в бабушке проснётся / Много новых свежих сил.

О выборе между двух зол

Топ-10 вредных советов Остера: вспоминаем детство и во взрослом возрасте осознаём, сколько мудрости в них содержится. Фото © VK / Непоседы

Если вы по коридору / Мчитесь на велосипеде, / А навстречу вам из ванной / Вышел папа погулять, / Не сворачивайте в кухню, / В кухне твёрдый холодильник. / Тормозите лучше в папу. / Папа мягкий. Он простит.