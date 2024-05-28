10 вредных, но дельных советов Остера, научивших нас шевелить мозгами и думать
Дети в произведениях писателя видели забавные ситуации, а их родители — житейскую мудрость. Собрали 10 лучших работ нашего главного советчика, которые вряд ли кто-то будет принимать за чистую монету. И правильно, ведь смысл в них совсем иной.
В последнее время в России вспыхнул неожиданный скандал: на книги знаменитого автора Григория Остера написали заявление с просьбой их запретить. Поводом стали его "Вредные советы", которые многие из нас знают и любят с детства. Кажется, активисты перестарались.
Почему отменяют Остера и его "Вредные советы". Что не так?
Как вредные советы Остера развивали наше мышление. Фото © culture
Давайте вспомним, на "Вредных советах" выросло уже не одно поколение детей. Эти книги, несмотря на кажущуюся абсурдность и порой мрачный юмор, играли важную роль в развитии критического мышления. Остер с иронией и юмором показывает, что не всему сказанному можно верить, а это навык, который необходим каждому взрослому человеку. Итак, давайте вспомним 10 лучших вредных советов, которые оставили след в нашей памяти.
О поиске виноватых
Если ты себя с размаху / Молотком по пальцу — бац! / Не вини того, кто гвозди / — Нам на горе изобрёл, / Потому что, несомненно, / Виноват в твоей беде / Не гвоздей изобретатель, / А создатель молотка.
О принятии решений
"Вредные советы" Григория Остера: какие притчи о жизни на самом деле в них зашифрованы. Фото © VK / Непоседы
Если ты решил купаться / И с обрыва прыгнул вниз. / Но в полёте передумал / В речку мокрую нырять, / Прекрати паденье в воду / И лети обратно, вверх. / Изменить своё решенье / Может каждый человек.
О непрошеной помощи
Если гонится за вами / Слишком много человек, / Расспросите их подробно, / Чем они огорчены? / Постарайтесь всех утешить. / Дайте каждому совет, / Но снижать при этом скорость / Совершенно ни к чему.
Об умении делиться
Если ты пришел на ёлку, / Свой подарок требуй сразу / Да гляди, чтоб ни конфеты / Не зажилил Дед Мороз. / И не вздумай беззаботно / Приносить домой остатки: / Как наскочат папа с мамой — / Половину отберут.
О дружеской поддержке
Если друг твой самый лучший / Поскользнулся и упал, / Покажи на друга пальцем / И хватайся за живот... / Пусть он видит, лёжа в луже, / Ты ничуть не огорчён. / Настоящий друг не любит / Огорчать своих друзей.
О воровстве
Книги Остера под угрозой запрета: что важно знать. Фото © VK / Непоседы
Если ты в своём кармане / Ни копейки не нашёл, / Загляни в карман к соседу — / Очевидно, деньги там.
О самореализации
Руками никогда нигде / Не трогай ничего, / Не впутывайся ни во что / И никуда не лезь. / В сторонку молча отойди, / Стань скромно в уголке. / И тихо стой, не шевелясь, / До старости своей.
Об агрессии
Если вас по телефону / Обозвали дураком / И не стали ждать ответа, / Бросив трубку на рычаг, / Наберите быстро номер
Из любых случайных цифр. / И тому, кто снимет трубку, / Сообщите: сам дурак.
Об уважении к окружающим
Если бабушка устала / И присела отдохнуть, / Громыхни над нею звонко / Парой крышек от кастрюль. / Задремавшую старушку / Надо вовремя взбодрить — / Сразу в бабушке проснётся / Много новых свежих сил.
О выборе между двух зол
Топ-10 вредных советов Остера: вспоминаем детство и во взрослом возрасте осознаём, сколько мудрости в них содержится. Фото © VK / Непоседы
Если вы по коридору / Мчитесь на велосипеде, / А навстречу вам из ванной / Вышел папа погулять, / Не сворачивайте в кухню, / В кухне твёрдый холодильник. / Тормозите лучше в папу. / Папа мягкий. Он простит.
"Вредные советы" Григория Остера — это больше чем просто смешные строки на бумаге. Они учат нас смотреть на мир с юмором, развивать критическое мышление и понимать, что не всё сказанное должно восприниматься всерьёз. Эти книги стали частью нашего детства и продолжают оставаться актуальными, помогая новому поколению осваивать важные жизненные уроки. Так что, если вдруг кто-то предложит запретить "Вредные советы", помните: это не просто книги, это настоящий учебник критического мышления... которого, кажется, у кого-то не хватает.
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