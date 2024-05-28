Оператор добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце Мегафон внедрил цифровую платформу экомониторинга на одном из крупнейших заводов по производству стали в мире — Череповецком металлургическом комбинате, базовом активе ПАО "Северсталь". 28 мая, 13:17 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel B

С помощью нового сервиса предприятие сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и планировать природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду города, где проживают 300 тысяч человек.

За экологической обстановкой платформа следит в режиме реального времени. Несколько мониторинговых устройств по каналам связи передают показания на серверы металлургического комбината каждые 20 минут, затем сервис сравнивает полученные данные с допустимыми нормами, оперативно выявляет превышения и уведомляет об этом специалистов завода сразу в трёх каналах коммуникации: по электронной почте и через окно веб-интерфейса, дублируя информацию в журнал событий.

Для контроля качества атмосферного воздуха в Череповце работают девять комплексов мониторинга. Они расположены во всех районах города в местах наибольшей концентрации людей и вблизи социально значимых объектов. В состав комплекса кроме программного обеспечения входят также датчики пыли, газоанализаторы и метеорологические станции. Мониторинг ведётся по нескольким параметрам, в приоритете показатели концентрации взвешенных частиц, диоксида азота и серы и метеоданные.

Обязательным условием запуска в эксплуатацию цифровой экоплатформы было совпадение результатов измерений качества воздуха Гидрометеослужбой и данных с устанавливаемых малогабаритных постов мониторинга. Сравнительные испытания совместно с лабораторией Гидрометеослужбы перед стартом проекта отразили максимально идентичные результаты.

— С помощью программного обеспечения мы планируем проверить эффективность реализуемых нами воздухоохранных мероприятий. В рамках проекта в 2024 году стоит задача снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Череповце не менее чем на 20%. И мы уже проделали очень большую работу — фактическое снижение выбросов по итогам 2023 года составило 15,9%. А с мая этого года наши специалисты начали получать статистику по качеству атмосферного воздуха. Имея полную информацию о состоянии окружающей среды в реальном времени, мы сможем минимизировать экологические и экономические риски, — отметил Михаил Белов, главный эколог дивизиона "Северсталь Российская сталь".

Работает платформа на базе технологии IoT (Интернет вещей). В режиме реального времени она собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные о состоянии окружающей среды, объёме и составе промышленных выбросов. Кроме того, платформа прогнозирует превышение допустимых значений и даже рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включили в реестр российского ПО.

Авторы Валерия Мишина