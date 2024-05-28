Хохот жён Макрона и Штайнмайера на мемориале жертвам холокоста шокировал эксперта по этикету

Поведение жён президентов Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон, от смеха которых задрожали бетонные плиты мемориала жертвам холокоста в Берлине, просто неадекватно. Им нужно публично извиниться, считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

"Как это можно трактовать? В худшем случае — неадекватностью, в лучшем случае — забывчивостью. Конечно, никому не позволяется смеяться на такого рода мероприятиях, лучше даже не улыбаться. В таких ситуациях следует воздержаться от того, чтобы рассказывать какие-то весёлые истории и обсуждать их. Так вести себя нельзя. Я была очень удивлена, прочитав об этом", — возмущается Холгова в беседе с "Лентой.ру".

Люди, представляющие власть, в особенности члены семей глав государств, обязаны своим поведением подавать пример для граждан своей страны. Теперь народ будет ждать официальных извинений от первых леди Франции и ФРГ за их неподобающее поведение при таких обстоятельствах, считает специалист по этике.