Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 13:02

Хохот жён Макрона и Штайнмайера на мемориале жертвам холокоста шокировал эксперта по этикету

Холгова осудила жён Макрона и Штайнмайера за смех на мемориале жертвам холокоста

Смеющиеся первые леди Франции и ФРГ на мемориале жертвам холокоста. Фото © ТАСС / EPA

Смеющиеся первые леди Франции и ФРГ на мемориале жертвам холокоста. Фото © ТАСС / EPA

Поведение жён президентов Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон, от смеха которых задрожали бетонные плиты мемориала жертвам холокоста в Берлине, просто неадекватно. Им нужно публично извиниться, считает президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

"Как это можно трактовать? В худшем случае — неадекватностью, в лучшем случае — забывчивостью. Конечно, никому не позволяется смеяться на такого рода мероприятиях, лучше даже не улыбаться. В таких ситуациях следует воздержаться от того, чтобы рассказывать какие-то весёлые истории и обсуждать их. Так вести себя нельзя. Я была очень удивлена, прочитав об этом", — возмущается Холгова в беседе с "Лентой.ру".

Люди, представляющие власть, в особенности члены семей глав государств, обязаны своим поведением подавать пример для граждан своей страны. Теперь народ будет ждать официальных извинений от первых леди Франции и ФРГ за их неподобающее поведение при таких обстоятельствах, считает специалист по этике.

"Смеются при слове "геноцид": Захарова рассказала о новой традиции семьи Шольца
"Смеются при слове "геноцид": Захарова рассказала о новой традиции семьи Шольца

Как уже писал Life.ru, жёны Эмманюэля Макрона и Франка-Вальтера Штайнмайера захохотали во время посещения мемориала в память о жертвах холокоста в Берлине. Непонятно, какая шутка способна была рассмешить двух взрослых женщин в обстановке, которая представляет собой антоним слова "веселье", однако первый за 24 года государственный визит французского лидера в ФРГ наверняка запомнится именно этим.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Брижит Макрон
  • Франция
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров