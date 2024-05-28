Появился список имущества, которое Алсу с мужем Яном Абрамовым делят после 18 лет брака

Российская певица Алсу и её муж Ян Абрамов после подачи ими заявления на развод собираются поделить всё совместно нажитое добро. Помимо всего прочего, паре предстоит разделить два особняка и две квартиры. Список имущества раздобыл Mash.

Коттедж Абрамовых в Крыму. Фото © Telegram / Mash

У пары наверняка осталось много воспоминаний от покупки первой недвижимости сразу после свадьбы, которой стала квартира на 57-м этаже элитного московского ЖК на Никитском бульваре.

Особняк Абрамовых на Рублёвке. Фото © Telegram / Mash

Спустя два года после покупки шикарной квартиры в центре Москвы Абрамовы смогли позволить себе ни много ни мало четырёхэтажный дом на Рублёвке. Этот особняк на три тысячи квадратов в викторианском стиле очень любила певица, регулярно выкладывающая фотографии среди величественных колонн поместья, его лепнины и изысканных скульптур. Дорогущая заказная мебель, мозаика на стенах и бассейн с панорамными окнами и видом на сосновый лес — необходимые атрибуты комфортной жизни для звезды масштабов Алсу.

Одним из приятных бонусов для пары стал коттедж на залитом солнцем крымском побережье — его отец Алсу подарил своим внукам. Имение раскинулось на землях посёлка Орловки неподалёку от Севастополя. Там также есть всё самое необходимое для будней Абрамовых: личный пляж, пирс, конюшня, теннисный корт, вертолётная площадка и собственная мечеть.

Переносимся на родину крикета — в Англию, где этот вид спорта имеет статус национального, а матчи по нему собирают тысячи зрителей перед экранами телевизоров и на аренах. В Лондоне на улице Сент-Джон-Вуд есть стадион, носящий гордое название Lord’s Cricket Ground. Англичане ласково зовут его "домом крикета", поскольку там проходят самые важные игры. Как раз рядом с ним располагается ещё одна квартирка Алсу.