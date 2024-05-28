Появился список имущества, которое Алсу с мужем Яном Абрамовым делят после 18 лет брака
Алсу поделит с мужем квартиру в Лондоне, коттедж в Крыму и особняк на Рублёвке
Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Российская певица Алсу и её муж Ян Абрамов после подачи ими заявления на развод собираются поделить всё совместно нажитое добро. Помимо всего прочего, паре предстоит разделить два особняка и две квартиры. Список имущества раздобыл Mash.
Коттедж Абрамовых в Крыму. Фото © Telegram / Mash
У пары наверняка осталось много воспоминаний от покупки первой недвижимости сразу после свадьбы, которой стала квартира на 57-м этаже элитного московского ЖК на Никитском бульваре.
Особняк Абрамовых на Рублёвке. Фото © Telegram / Mash
Спустя два года после покупки шикарной квартиры в центре Москвы Абрамовы смогли позволить себе ни много ни мало четырёхэтажный дом на Рублёвке. Этот особняк на три тысячи квадратов в викторианском стиле очень любила певица, регулярно выкладывающая фотографии среди величественных колонн поместья, его лепнины и изысканных скульптур. Дорогущая заказная мебель, мозаика на стенах и бассейн с панорамными окнами и видом на сосновый лес — необходимые атрибуты комфортной жизни для звезды масштабов Алсу.
Одним из приятных бонусов для пары стал коттедж на залитом солнцем крымском побережье — его отец Алсу подарил своим внукам. Имение раскинулось на землях посёлка Орловки неподалёку от Севастополя. Там также есть всё самое необходимое для будней Абрамовых: личный пляж, пирс, конюшня, теннисный корт, вертолётная площадка и собственная мечеть.
Переносимся на родину крикета — в Англию, где этот вид спорта имеет статус национального, а матчи по нему собирают тысячи зрителей перед экранами телевизоров и на аренах. В Лондоне на улице Сент-Джон-Вуд есть стадион, носящий гордое название Lord’s Cricket Ground. Англичане ласково зовут его "домом крикета", поскольку там проходят самые важные игры. Как раз рядом с ним располагается ещё одна квартирка Алсу.
Очень нелегко будет Алсу и Абрамову, которые приняли решение расстаться после 18 лет брака, разделить такой огромный объём совместно нажитого имущества. По предварительной информации, причиной развода стали регулярные измены со стороны супруга. У пары есть трое детей, самому младшему из них в августе исполнится 8 лет.