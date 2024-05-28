Гладков: ВСУ атаковали Щетиновку с помощью БПЛА, есть пострадавший

ВСУ нанесли удар по селу Щетиновке в Белгородской области с применением БПЛА, в результате чего оказался ранен местный житель. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Щетиновка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его детонации на земле пострадал мирный житель — у мужчины осколочное ранение левого бедра. Пострадавший самостоятельно добрался до лечебного учреждения, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в селе повреждён забор в частном жилом домовладении", — говорится в публикации.