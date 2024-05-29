Запущена инфраструктура для добычи углеводородов на участке 3А Уренгойского месторождения Введена в эксплуатацию инфраструктура для промышленной добычи углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. 29 мая, 09:46 Введена в эксплуатацию инфраструктура для промышленной добычи углеводородов на участке 3А ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Обложка © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Уренгойское месторождение в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО — одно из крупнейших в мире по начальным запасам углеводородов. "Газпром нефть" разрабатывает ачимовские залежи участка 3А. Новый производственный комплекс обеспечит ежегодную поставку до 5 млрд м³ газа и 1,5 млн тонн конденсата.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Ачимовские залежи расположены на глубине около 3,4–3,8 км и отличаются более сложным геологическим строением в сравнении с вышележащими газоконденсатными залежами. Добычу ачимовских углеводородов также осложняют аномально высокое пластовое давление, неоднородное строение и низкая проницаемость горных пород.

Для работы над проектом нефтяная компания создала трёхмерную геологическую модель. С её помощью было рассчитано более 100 сценариев разработки участка и выбран оптимальный вариант. Для добычи ачимовских запасов используются технологии бурения скважин с рекордной для отрасли длиной горизонтальных участков и многостадийного гидроразрыва пласта.

Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

При создании инфраструктуры использовалось российское блочно-модульное оборудование, которое доставлялось на участок 3А месторождения в максимальной готовности. Это сократило сроки обустройства. Благодаря передовым подходам период от выбора концепции разработки до запуска проекта составил всего три года.

Инфраструктурный комплекс нефтяной компании включает свыше 100 производственных и вспомогательных объектов для приёма, подготовки и отгрузки углеводородов. Ключевые производственные объекты — установка предварительной подготовки газа и установка стабилизации конденсата. С их помощью компания поставляет с участка 3А природный газ, а также стабильный газовый конденсат и широкие фракции лёгких углеводородов, которые являются основой для производства бензина, керосина, масел и других нефтепродуктов.

Авторы Валерия Мишина