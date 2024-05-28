Мажет фекалиями и мусорит: Пожилая москвичка кошмарит соседей из-за подозрения в краже В Москве пенсионерка мстит соседям, пачкая им двери собачьими фекалиями 28 мая, 19:28 Женщина портит двери соседям в Москве. Обложка © Telegram / Mash

В Москве пожилая женщина мажет ядовитой химией и собачьими фекалиями ручки дверей соседних квартир, потому что ей кажется, будто другие жильцы многоэтажки пытаются обокрасть её жилище. Mash пообщался с участниками конфликта.

Женщина портит двери соседям в Москве. Видео © Telegram / Mash

Установленные на этаже камеры неоднократно фиксировали хулиганства пенсионерки. Она разбрасывает мусор в коридоре, приклеивает скотчем бумажки с собачьими фекалиями, мажет двери отравой. По словам жильцов, женщина считает, что в её квартиру кто-то постоянно вламывается и пытается что-нибудь украсть, поэтому она мстит.

"Ей постоянно чудится, что мы у неё в квартире лазаем. Замки ей меняем, двери обдираем", — пояснил мужчина, живущий на том же этаже.

Также соседи рассказали, что пенсионерка набрасывается на окружающих, иногда угрожая ножом. Однако полиция пока бездействует, постоянные жалобы на нарушительницу ничем не заканчиваются.

Ранее сообщалось, что участница шоу "Пацанки" Александра Петрова напала с молотком на пьяного соседа, который шумел у неё под окнами, добавив к этому ещё несколько ударов ногами. Потерпевший госпитализирован.

Авторы Татьяна Миссуми