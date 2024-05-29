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Регион
29 мая, 00:15

Украина заключила соглашение по безопасности с Португалией

Украина заключила с Португалией соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву в 2024 году 126 миллионов евро военной помощи. Соответствующий документ подписали Владимир Зеленский и премьер-министр европейской страны Луиш Монтенегру.

Кроме того, Лиссабон согласился участвовать в коалиции истребителей F-16, "морской коалиции", а также в программах закупки крупнокалиберных боевых припасов для украинской армии.

Зеленский намерен подписать в Бельгии соглашение о безопасности
Зеленский намерен подписать в Бельгии соглашение о безопасности

Ранее стало известно, что Бельгия планирует поставить Украине тридцать самолётов F-16. Первые партии будут переданы уже в этом году, а завершатся поставки в срок до 2028 года.

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president.gov.ua

Анатолий Симоненко
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