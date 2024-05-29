Украина заключила соглашение по безопасности с Португалией
Украина заключила с Португалией соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву в 2024 году 126 миллионов евро военной помощи. Соответствующий документ подписали Владимир Зеленский и премьер-министр европейской страны Луиш Монтенегру.
Кроме того, Лиссабон согласился участвовать в коалиции истребителей F-16, "морской коалиции", а также в программах закупки крупнокалиберных боевых припасов для украинской армии.
Ранее стало известно, что Бельгия планирует поставить Украине тридцать самолётов F-16. Первые партии будут переданы уже в этом году, а завершатся поставки в срок до 2028 года.
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