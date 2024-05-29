Украина заключила соглашение по безопасности с Португалией

Украина заключила с Португалией соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву в 2024 году 126 миллионов евро военной помощи. Соответствующий документ подписали Владимир Зеленский и премьер-министр европейской страны Луиш Монтенегру.

Кроме того, Лиссабон согласился участвовать в коалиции истребителей F-16, "морской коалиции", а также в программах закупки крупнокалиберных боевых припасов для украинской армии.