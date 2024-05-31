Об этом фетише дворянок писал Пушкин: Кого барышни клали в кровать и почему сейчас так не делают Представьте себе: русские дворянки XVIII века, изысканные наряды, балы и... миниатюрные собачки в постели. Что это такое было и, главное, зачем — разбираемся в материале. 31 мая, 15:30 Необычная тайна русских дворянок: кого они клали к себе в постель и зачем? Обложка © kartinysistoriey.ru, © glossymag.ru

Русская аристократия всегда славилась своими оригинальными привычками и традициями. Некоторые из них сегодня могут показаться странными, а иногда и вовсе невероятными. Одна из таких традиций — "постельные" собачки, которые сопровождали знатных дам даже в спальне. Давайте разберёмся, откуда взялась эта мода и что о ней писал сам Александр Пушкин.

Происхождение и популярность

Необычные привычки русских дворянок. Зинаида Юсупова. Фото © glossymag.ru

Мода на маленьких собачек началась во второй половине XVIII века и распространилась среди дворянок благодаря влиянию Екатерины Великой. Императрица любила окружать себя миниатюрными пёсиками, которые становились символом роскоши и изысканности. Особое предпочтение отдавалось шпицам и болонкам — собачкам настолько маленьким, что они помещались на ладони.

Юрий Лотман, известный пушкиновед, писал, что эти собачки стали неотъемлемой частью светской жизни. Дамы держали их на коленях в гостиных, а ночью брали с собой в постель. Это была не просто прихоть, а своего рода статусный символ.

Как Пушкин в своих стихах отражал настоящую историю

Зачем аристократки спали с собаками и что про это писал Александр Пушкин? Фото © barin-i-dvoryanin.linefoods.ru

Александр Сергеевич Пушкин — внимательный наблюдатель своего времени — не раз упоминал эту моду в своих произведениях. В "Евгении Онегине" он с иронией описывает неизменные привычки московских аристократок: Но в них не видно перемены;

Всё в них на старый образец:

У тётушки княжны Елены

Всё тот же тюлевый чепец;

Всё белится Лукерья Львовна,

Всё то же лжёт Любовь Петровна,

Иван Петрович так же глуп,

Семён Петрович так же скуп,

У Пелагеи Николавны

Всё тот же друг мосье Финмуш,

И тот же шпиц, и тот же муж.

Эти строки прекрасно иллюстрируют непреходящую привязанность московского общества к старым традициям, в том числе и к маленьким комнатным собачкам.

Зачем нужны были "постельные" собачки?

Пушкин о собачьих традициях аристократии. Фото © malenkiy-barin.linefoods.ru

На первый взгляд может показаться, что держать собаку в постели — это не самая удобная идея. Но у этой традиции были свои причины. Во-первых, миниатюрные собачки служили своеобразными грелками в холодные зимние ночи. Их тёплое тело помогало поддерживать комфортную температуру в постели. Во-вторых, такие собачки выполняли функцию живой "сигнализации": они могли предупредить хозяйку о постороннем шуме или опасности.

Примеры из литературы: бонус

Кого клали в постель русские дворянки? Фото © decordog.ru

Кроме Пушкина о моде на маленьких собачек писал и Иван Крылов. В его басне "Две собаки" также фигурирует болонка, лежащая на мягкой подушке. Молчалин из "Горя от ума" Грибоедова, желая польстить старухе Хлёстовой, отмечает малый размер её шпица: "Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка".

Когда ушла мода?

К началу XIX века тренд на "постельных" собачек стал уходить в прошлое. Пушкин подчёркивал, что только пожилые дамы продолжали следовать этой традиции. Спустя века крошечные собачки перестали быть признаком высокого статуса, а цены на них стали намного более демократичные, чем раньше... Что сказать! Традиции меняются, но любовь к четвероногим друзьям остаётся неизменной.

Авторы Сергей Трофимов