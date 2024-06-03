Тайна Сердца Плутона: Учёные рассмотрели карликовую планету и открыли то, во что трудно поверить Планетологи наблюдают явные признаки того, что подо льдом знаменитой гладкой ледяной равнины карликовой планеты прячется солёная вода. 3 июня, 05:29 Плутон по массе – менее четверти Земли, а в диаметре – около 2380 километров. Shutterstock / FOTODOM / NASA Images

Плутон по массе – менее четверти Земли, а в диаметре – около 2380 километров. По этим двум параметрам определяется плотность планеты, и плотность эта такова, что Плутон не может быть насквозь каменным. Поэтому предполагается, что у него внутри вокруг каменного ядра имеется слой водяного льда – как у спутника Сатурна Энцелада, спутника Юпитера Европы и ещё у многих небесных тел в Солнечной системе. Вообще изобилие обледенелых миров в нашем космическом семействе позволяет подозревать, что при формировании твёрдых крупных тел во Вселенной без воды, как правило, не обходится, а дальнейшая судьба этой воды зависит по большей части от расстояния планеты от своей звезды.

Внутренняя структура Плутона. Фото © Wikipedia / Kirill Borisenko

Плутон, как известно, находится так далеко от Солнца, что оно в небе над ним, наверное, скорее похоже на очень яркую звезду, чем на Солнце. На поверхности маленького мира –220 градусов Цельсия. При таких обстоятельствах до недавних пор совершенно невозможно было представить, что внутри этого обледенелого камешка может скрываться хоть капля воды.

На снимках Плутона всегда выделялось яркое белое пятно. Когда в 2015 году прямо над ландшафтами карликовой планеты проследовал зонд New Horizons, он запечатлел их во всех деталях, и оказалось, что это пятно – невероятно красивая ледяная область, похожая по форме на сердце. Отсюда и знаменитое неофициальное название – Сердце Плутона. Официально это Область Томбо, в честь первооткрывателя Плутона Клайда Томбо.

Область Томбо ("Сердце Плутона"). Его левая часть названа Равниной Спутника. Фото © Wikipedia / NASA

Так вот, левая часть этого сердца представляет собой равнину с поразительно гладкой поверхностью. Её назвали Равниной Спутника в честь первого искусственного спутника Земли. И у геофизиков есть подозрение, что это кратер от падения довольно крупного астероида. Судя по тому, как от этого льда отражается свет, это преимущественно замёрзший азот с небольшими добавками метана и окиси углерода. Все эти вещества в условиях Плутона леденеют последними – при температурах примерно на уровне -200 по Цельсию (-182 для метана). Поэтому они и намёрзли верхним слоем. Но дело в том, что тщательное рассмотрение этой равнины, построение картины её «жизни» с момента образования до сегодняшнего дня создаёт ощущение, что под ней не сплошной водяной лёд. Что там есть внушительные объёмы именно воды.

На это указывает, к примеру, расположение равнины в области экватора: астероид, как предполагают, упал более четырёх миллиардов лет назад, и с тех пор вращение Плутона вокруг своей оси должно было заставить эту намёрзшую льдину съехать к одному из полюсов. Что-то её удерживает, и это что-то - некая дополнительная масса под ней, какое-то более плотное вещество. Этим веществом вполне вполне может оказаться вода, особенно солёная: она сама по себе плотнее льда, а с солью тем более.

А ещё, к примеру, на окраине равнины Спутника обнаружили древние криовулканы, да ещё какие - крупнейшие в Солнечной системе. И их тоже считают признаками существования подлёдного океана. По недавним оценкам, толщина льда - менее 100 километров, а под ним - океан глубиной больше 190 километров. Самое интересное, что у ядерных физиков даже нашлось возможное объяснение этому феномену: по их мнению, тепло в недрах Плутона может выделяться в результате распада радиоактивных веществ.

Недавно учёные пристально рассмотрели разломы на этой равнине, и вот какие у них соображения: азотный лёд давит своим весом на обычный водяной, и будь под ним сплошной лёд, замёрзший азот продавил бы его так, что разломы на поверхности были бы гораздо внушительнее. Вывод сделан такой, что там внизу не просто вода, а по этим разломам можно даже судить о степени её плотности, то есть - солёности. И вышло по расчётам, что вода эта примерно как в Большом Солёном Озере в США, то есть на 8% более солёная, чем обычная морская вода. Учёные говорят, в океане Плутона было бы легко плавать - чем вода более солёная, тем лучше она удерживает на себе.

Предполагаемое тепло внутри маленького Плутона наводит на дальнейшие размышления о далёких мирах: если у какой-то твёрдой планеты есть внутри собственный термоядерный реактор, то ей для поддержания жизни, по сути, не обязательна звезда, не обязательно Солнце.

Авторы Адель Романенкова