Секреты соблазнения: 5 техник, которые научат вас мурчать как кошечка

Манящая глубина звучания напрямую зависит от строения гортани, набора гормонов и умения управлять своим голосом. Когда мы слушаем другого человека, мы его воспринимаем не только ушами, не только глазами, но и на уровне химии. И где-то внутри говорим "да". С голосами противоположного пола всё достаточно просто и понятно. У нас есть некий социальный стереотип относительно того, как должен звучать настоящий мужчина: это грудное, глубокое, расслабленное звучание, определённая интонация. На него женщины сразу говорят: "Да, это оно".

С женскими голосами всё не так однозначно. У каждого мужчины есть своё представление о том, какой голос он может считать женственным, привлекательным, умным и сексуальным. Для одних это, например, хрипотца. Для других — лёгкий, воздушный, высокий голос, потому что именно он похож на голос мамы, он и будет казаться привлекательным. Мужчины за ним хотят следовать. И такую девушку, такую женщину будут носить на руках.

"Сексуальный голос — намного больше, чем хрипотца или воздушность. Это умение звучать свободно, говорить всем телом, это нисходящая интонация, паузы на своих местах и уместная жестикуляция", — рассказывает Life.ru тренер по голосу и речи Седа Каспарова. И если с физиологией и гормонами мы мало что можем сделать, улучшить звучание при помощи специальных приёмов нам точно под силу. Какие же четыре шага помогут вам получить томное сексуальное звучание?

1. Правильное дыхание

Основа глубокого и сексуального голоса — правильное дыхание. А что нужно сделать ещё, чтобы каждый мужчина слушал вас и не отвлекался? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Для того чтобы настроить свой привлекательный сексуальный голос, вовсе не нужно что-то играть и изображать. В первую очередь нужно протестировать своё тело, насколько оно "свободно", чтобы рождать красивый звук, и насколько мы этим звуком можем управлять. И первое, с чего мы начинаем, — это дыхание.

"Правильное дыхание — это основа голоса, красивого, приятного, того, который рождается без напряжения, без препятствий", — поясняет эксперт. Тренер советует: найдите такое положение тела, в котором будет комфортно вдыхать, и протестируйте себя. Вдохните сейчас полной грудью — у вас поднимаются плечи и перенапрягается гортань? Или, может быть, вы дышите животом, когда на вдохе он надувается, а на выдохе вы из него, словно из воздушного шарика, выпускаете воздух?

Каждый раз, вдыхая и выдыхая, следите за тем, что происходит с телом. Если плечи напрягаются, сразу помните, что так они дают напряжение в связках, в гортани. И тогда никакой красивый голос и звук не родятся. Поэтому с помощью правильного дыхания мы сбрасываем пар и ненужное напряжение.

2. Учимся делать голос ниже

Четыре техники соблазнения мужчин голосом — как научиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sakkmesterke

"Следующий важный элемент красивого, привлекательного и, если хотите, манящего и сексуального звучания — это тембр голоса, это связки, это наше звучание", — поясняет тренер по голосу. Чтобы подготовить гортань к звучанию, первое, что нужно сделать, — снять блоки и зажимы с этой области. Здесь помогут обычные зевки, расслабленные, от души, словно на нас никто не смотрит в этот момент.

Второе упражнение называется "Яйцо". Представьте себе, что вы хотите зевнуть, а на вас в этот момент кто-то посмотрел. И вы держите губы сомкнутыми, зубы не соприкасаются, а зевающее нёбо в этот момент округляется, приобретает форму купола. И мы в этом положении нужно произвести мычащий звук "м-м-м".

3. Обращаем внимание на чёткость речи

Как правильно разговаривать с мужчиной, чтобы он не сводил с вас глаз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Peterman

Со слов тренера по голосу, красивое, привлекательное, сексуальное звучание невозможно без чёткости. Если станете "зажёвывать" слова и звуки, это будет так себе звучать. А когда женщина произносит каждое слово достаточно чисто, членораздельно и плавно, то и слушать её хочется бесконечно.

"За чёткость у нас отвечает язык. Чтобы "взбодрить" свою дикцию и вернуть чёткое звучание, выполняйте несколько простых упражнений для этого органа", — рассказывает Life.ru тренер по голосу и речи Седа Каспарова. Первое упражнение — можно покусывать аккуратно язык от основания до кончика. Повторить это несколько раз. Классика жанра: с закрытым ртом делайте круговые движения языком, словно чистите зубы. 5–7 раз по часовой стрелке и 5–7 раз против часовой стрелки.

4. Следите за темпом речи

Четыре рабочие тактики, как научиться говорить с мужчиной правильно. Фото © Freepik

Со слов эксперта, очарование не имеет ничего общего со спешкой. Быстрая речь исключает вовлечённость и глубину общения. Звуки менее чёткие, фразы рваные. "Любая речь, привлекающая внимание, произносится в среднем темпе или — периодически — в замедленном в зависимости от того эффекта, который вы хотите произвести на своего визави". Но также специалист напоминает, что темп речи всегда будет зависеть от вашей эмоциональности, психологического настроя и от того, что происходит в вашей жизни в этот момент. Даже от контакта, который есть с вашим партнёром по общению.

Навык говорить уверенно и неспешно можно натренировать. Чтобы замедлиться, как далее рассказывает тренер по голосу, можно взять любой художественный текст и читать его определённым образом: произносить слово, далее сохранять паузу, которая по длине равна времени, что вы потратили на произнесение слова. Поначалу может показаться, что это скучно, захочется поскорее сбежать и ускориться… Держите себя в руках, помните, для чего вы это упражнение делаете.

Есть ещё одна важная составляющая сексуального голоса — это улыбка. Есть фраза "говорить на улыбке", не игнорируйте такую подачу. Улыбка позволяет звуку стать более объёмным и свободным. Создаёт лёгкость и настроение.

Дыхание, паузы и вздохи: всё о манипулировании мужчинами с помощью голоса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sakkmesterke