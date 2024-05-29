Умер актёр из фильмов "Кин-дза-дза!" и "Следствие ведут знатоки" Валерий Фролов

Советский и российский актёр театра и кино Валерий Фролов скончался в возрасте 76 лет. Об утрате сообщает "Российская газета". Причина смерти артиста неизвестна, как и место прощания с ним.

Валерий Фролов родился в городе Шахты Ростовской области и впервые вышел на сцену ещё первоклассником. В юные годы он посещал театральный кружок, проявлял себя в самодеятельности, а в 1972 году окончил ГИТИС, после чего служил в Ногинском областном театре и Московском областном театре имени Островского.

В 1977 году Фролов дебютировал и на киноэкране. Он отметился ролями в картинах "Батальоны просят огня", "Кин-дза-дза!", "Следствие ведут знатоки" и ряде других любимых народных фильмов.