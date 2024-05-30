"Прекрасная няня" навсегда: Какое наследство оставила родным актриса Анастасия Заворотнюк Стало известно о смерти известной актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк. Последние годы она боролась со смертельным недугом и жила в затворничестве. Что у неё осталось? 30 мая, 11:07 Скончалась заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Что известно о трагедии в семье Заворотнюк

Скончалась заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. "Прекрасной няне" два месяца назад исполнилось всего 53 года. О смерти общественности сообщила старшая дочь актрисы Анна, опубликовавшая трогательное сообщение у себя в соцсетях. Предварительно, прощание с актрисой может пройти в Московском театре имени Олега Табакова — Заворотнюк выучилась у мэтра и более десяти лет играла в его театре.

Свои соболезнования семье актрисы уже выразили многие театры и российские деятели культуры. А в украинских соцсетях уже началось злорадство: известный в России певец Потап неожиданно разразился омерзительным комментарием из разряда "больше не сыграешь тупых украинцев" (имеется в виду героиня Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня", которая, по замыслу авторов, приехала в Россию с Украины).

Семья Анастасии Заворотнюк. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a_zavorotnyuk

Как рассказывали в окружении Заворотнюк, за последнее время звезда телеэкранов заметно сдала: жаловалась на сильные головные боли и слабость, очень похудела и почти не могла двигаться. "Прекрасная няня", сверкавшая в кино, телепередачах и даже в рекламе, неожиданно исчезла из поля зрения летом 2019 года. А спустя пару месяцев по Москве покатились слухи, что у актрисы онкология.

Последнее время актриса жила в своём особняке в закрытом посёлке Крёкшино, откуда её периодически возили в больницу на процедуры. Однако ни в частной, ни в государственной клинике помочь Анастасии так и не смогли. Две недели назад её состояние резко ухудшилось, и последние дни она провела в хосписе. Причиной смерти стал рак головного мозга — глиобластома четвёртой стадии. Сообщается, что муж Заворотнюк — фигурист Пётр Чернышёв — был с ней до самого конца.





У актрисы осталось трое детей от двух браков. Старшая, 28-летняя, дочь Анна и 23-летний Майкл Стрюковы родились в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. 5-летняя Мила появилась в последних отношениях — с Петром Чернышёвым.

Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Какие активы есть у актрисы и её семьи

Старшие дети регистрировались на улице Улофа Пальме — в элитном ЖК Lake House, расположенном практически на берегу Мосфильмовского пруда — в столичном районе Раменки. Здесь находится огромная квартира площадью почти 200 квадратных метров и рыночной стоимостью 200 млн рублей. Возможно, жильё досталось детям от отца.

В последнее время Анастасия Заворотнюк регистрировалась в ЖК премиум-класса "Английский квартал" — это на улице Мытной в столичном районе Замоскворечье. Несмотря на близость к центру города и выезд на Ленинский проспект, Большую Якиманку, Большую Полянку и Пятницкую улицы, квартал отличается тишиной — здесь зелено и нет большого потока машин.











В комплексе в распоряжении Заворотнюк находилась двушка площадью 73 квадратных метра. Квартира с совпадающим адресом, этажом и площадью с мая этого года публикуется на сайтах по продаже недвижимости. Цена жилья — 58 млн рублей. Планировка: кухня-столовая, гостиная, спальня с ванной комнатой и гардеробной, гостевой санузел, гардеробная. Высота потолков три метра. Вид во двор.

МоскваМытная улица, 7с1 на карте Москвы, ближайшее метро Серпуховская — Яндекс Карты Улица Мытная — неожиданно тихий и зелёный уголок в центре Москвы. Здесь была прописана Анастасия Заворотнюк последние годы.

Этажом ниже находится ещё одна квартира, которую занимает мать актрисы — Валентина Заворотнюк. Её площадь 83 квадрата. Возможно, женщина снимала это жильё, чтобы быть рядом с болеющей дочерью, — сама она зарегистрирована в районе Таганки. На 80-летней женщине числились несколько дорогих автомобилей, похоже, принадлежавших семье Анастасии: два Mercedes-Benz S 350, паркетник Mercedes-Benz M-Класс, Audi Q7 и Porsche Panamera.

Кстати, в утечках номеров телефонов имя Валентины Заворотнюк у некоторых её контактов записано как "Валентина Борисовна, апартаменты Рипарио". С подобным названием встречается апарт-отель в Крыму. В базах данных владельцев российских компаний имя женщины не фигурирует, однако известно, что, пока Анастасия Заворотнюк была замужем за Дмитрием Стрюковым, она жила в США и там зарабатывала на операциях с недвижимостью.

Кроме того, есть и загородная недвижимость. Она находится в посёлке бизнес-класса Крёкшино, что в 21 км от МКАД по Киевскому или Минскому шоссе. Особняк Заворотнюк с мужем Петром Чернышёвым приобрели в 2012 году, а перебрались в него в 2015-м. В апреле 2021 года пара переоформила его на Анну и Майкла.

Подмосковная недвижимость представляет собой четырёхэтажный коттедж площадью 682 квадратных метра. Подобные особняки в посёлке сейчас можно найти в продаже в диапазоне 150–200 млн рублей.

Также в разные годы на звезду оформлялись жилой дом в посёлке Малаховка, что в Люберецком районе Подмосковья, и восемь соток в элитном Одинцовском районе — в элитном коттеджном посёлке "Успенские усадьбы". Они находятся в 24 км от МКАД, недалеко от 2-го Успенского шоссе с удобным подъездом со стороны Рублёво-Успенского и Можайского шоссе.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин Какая роль Заворотнюк вам нравилась больше всего? 0 Вики Прутковской в сериале "Моя прекрасная няня". Рыжовой в новой версии "Служебного романа" Главной героини в фильмах "Мама" Я не знаю Заворотнюк, не смотрел фильмы с ней

Авторы Евгений Кузнецов