Никто не знает, что это: Семь неустановленных объектов окружили китайский космолёт Это уже не первый и не второй раз, когда подобное происходит именно во время полёта космоплана "Шэньлун". 31 мая, 08:01 11567 11567 Семь неустановленных объектов сопровождают китайский космолёт "Шэньлун". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Warpaint

Вот сам космолёт, это его художественное изображение, а реальное найти очень трудно. Миссия не сказать что полностью засекреченная, но никаких подробностей о конструкции машины не приводится.

Тем не менее просматривается поразительное внешнее сходство с американским орбитальным самолётом X-37 B, который находится на службе у ВВС США и Космических сил США, официально отрабатывает какие-то технологии и ведёт научную работу, а неофициально общепризнан беспилотным орбитальным разведчиком. Поэтому по поводу этого китайского космолёта "Шэньлун" ("Божественный дракон") высказываются подозрения, что сходство с американским — не только внешнее.

"Шэньлун" впервые полетел в космос в 2020 году, провёл на орбите полных двое суток, и за это время возле него обнаружился неизвестный малый объект, который условно назвали "Объектом А". Несколько дней спустя, когда сам космолёт уже давно вернулся на Землю, радиолюбители поймали сигналы от таинственного "А". Сигналы шли с регулярным замиранием, из чего был сделан вывод, что объект вращается вокруг своей оси.

Китайский орбитальный самолёт "Шэньлун" (художественное изображение). Фото © YouTube / PointOrView

Два года спустя, в августе 2022 года, "Шэньлун" снова отправился в космическое путешествие, на этот раз — уже на девять месяцев (276 дней), и за это время выяснились ещё более любопытные подробности. Во-первых, космолёт вышел почти на одну орбитальную плоскость с американским военным засекреченным аппаратом NRO L-76. А во-вторых, возле него снова появилось что-то неустановленное, притом сообщается, что его выпустил сам космолёт. Более того, это что-то явно имело свои двигатели и было весьма манёвренным: астрономы-любители наблюдали, как загадочный объект и космолёт то сближались друг с другом, то расходились.

Сейчас "Шэньлун" находится уже в третьем полёте, он стартовал 14 декабря 2023 года, и уже через несколько дней было зафиксировано, что от него отделилось целых шесть объектов. И от некоторых снова идут сигналы. Но сигналы и само поведение объектов различаются. К примеру, у одного из них орбита практически идеально круглая, и он испускает, по свидетельствам, такие же по своим характеристикам сигналы, какие доводилось улавливать во время прошлых миссий китайского космоплана. Но два других заняли очень вытянутые орбиты, и сигналы их какие-то несуразные, непостоянные.

Американский орбитальный самолёт X-37B. Фото © Wikipedia / United States Air Force

А не далее как 24 мая 2024 года астрономы заметили, что "Шэньлун" выпустил ещё одно, уже седьмое по счёту нечто. Официально заявляется, что задача космолёта — "испытания многоразовых технологий и космические научные эксперименты" для "мирного использования космоса". Тем не менее все эти манёвры с участием неизвестных аппаратов наводят специалистов на подозрения по поводу испытаний противоспутникового оружия. Из отчёта американского Центра стратегических и международных исследований CSIS следует, что во время предыдущего полёта "Шэньлуна" объект, с которым он вёл загадочную игру, на несколько месяцев исчез с радаров, а потом снова появился. Некоторые эксперты предполагают, что у космолёта может быть какой-то инструмент захвата небольшого космического аппарата. Например, что-то вроде роботизированной руки, которая может взять спутник, а потом при необходимости снова отпустить.

Авторы Адель Романенкова