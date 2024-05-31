Меркурий в Тельце 31 мая: Сколько будет длиться и как повлияет на жизнь знаков зодиака Транзит Меркурия в Тельце произойдёт 31 мая и будет долго влиять на жизнь людей. Астрологическое явление окажет огромное влияние на жизнь представителей всех знаков зодиака. Life.ru рассказывает, что произойдёт в этот день и кому нужно быть особенно внимательными. 31 мая, 08:20 Меркурий переходит в знак зодиака Телец 31 мая — как это изменит жизнь всех знаков зодиака? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Mantel

Переход планеты Меркурий в зодиак Тельца — важное астрологическое явление для всех землян. "Колбасить" россиян из-за него будет довольно долго — пару недель. Одним в этот период улыбнётся удача и успех, а другие будут действовать "сгоряча" и лишатся всего, к чему так долго шли упорным трудом. Вы думали, что только ретроградность Меркурия портит вам жизнь? А вот и нет!

Что значит транзит Меркурия и чем неприятен его переход в Тельца 31 мая?

Что значит, когда Меркурий переходит в Тельца? Как это отразится на знаках зодиака? Мыслительная деятельность людей слегка замедляется. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zakharchuk

Планета Меркурий оказывает серьёзное влияние на каждого человека. От её состояния зависит то, насколько быстро он будет мыслить и сможет ли добиться успеха в определённой области жизни. Соединяясь с таким спокойным знаком зодиака, как Телец, планета Меркурий начинает вращаться чуть медленнее. Поэтому люди начинают совершать необдуманные поступки. В этот период — с 31 мая по 14 июня — важно несколько раз подумать перед тем, как что-то сделать, иначе есть риск потерять всё, что нажито непосильным трудом.

Что можно делать во время Меркурия в Тельце?

Когда Меркурий будет в знаке зодиака Телец, вам нужно обдумывать каждый шаг. Не стоит совершать поступки "на эмоциях", иначе поссоритесь с важными людьми и пустите карьеру под откос. Также в этот период рекомендуется как можно больше анализировать и строить планы достижения целей.

Во время Меркурия в Тельце в 2024 году нужно работать над достижением своей цели. В период с 31 мая по 14 июня человек сможет реализовать задуманное с минимальными потерями. Однако если дела не идут в гору сразу, то расстраиваться не стоит. Если двигаться в сторону цели, то однажды с лёгкостью достигнете её.

Меркурий в Тельце 31 мая: Что нельзя делать

Во время Меркурия в Тельце в 2024 году нельзя принимать решения слишком быстро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Claudio Caridi

С 31 мая по 14 июня не рекомендуется быстро принимать решения. Если дело важное, то возьмите немного времени, чтобы подумать. Проанализируйте все плюсы, минусы и только потом давайте ответ. Необдуманные поступки могут привести к ужасным последствиям.

Во время Меркурия в Тельце не рекомендуется ссориться с друзьями и близкими родственниками. Это приведёт к ухудшению отношений и дальнейшим конфликтам. Представителям некоторых знаков зодиака не повезёт во время Меркурия в Тельце. Кому нужно проявлять бдительность с 31 мая по 14 июня?

1. Знак зодиака Овен

Представители знака зодиака Овен войдут в период Меркурия в Тельце с некоторыми финансовыми проблемами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

В период транзита Меркурия в знаке зодиака Телец, который начнётся 31 мая, а закончится только 14 июня, представители знака зодиака Овен войдут с некоторыми денежными проблемами. Финансов в это время будет не хватать. Чтобы справиться с неприятностями, важно остановиться и проанализировать, как можно заработать материальные средства. Вселенная подскажет, как исправить ситуацию.

2. Знак зодиака Рак

Представители знака зодиака Рак во время нахождения Меркурия в Тельце в 2024 году потеряют друзей и знакомых. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Во время Меркурия в Тельце представители знака зодиака Рак потеряют некоторых знакомых и друзей. Общение с этими людьми полностью прекратится. Поначалу вам будет грустно и обидно, но важно не вешать нос. Период с 31 мая по 14 июня — шанс обрести новые, более полезные знакомства, которые приведут к богатству.

3. Знак зодиака Лев

Львы во время Меркурия в Тельце могут лишиться работы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Во время Меркурия в Тельце в 2024 году особенно осторожными нужно быть представителям знака зодиака Лев. В этот период они могут лишиться работы. Однако важно не грустить, а сразу искать новую компанию. На собеседовании нужно показать свои высокие навыки и опыт, тогда "жирные офферы" не заставят себя долго ждать.

4. Знак зодиака Водолей

Представители знака зодиака Водолей во время Меркурия в Тельце могут столкнуться с проблемой, ради решения которой им придётся продать машину или квартиру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

В период Меркурия в Тельце особую осторожность нужно проявлять всем Водолеям. Произойдёт неприятное событие, которое заставит их продать бытовую технику, машину или квартиру для решения проблем. Но если проявить смекалку и предотвратить "пинок судьбы", потери денег можно избежать.

5. Знак зодиака Скорпион

Скорпионам во время Меркурия в Тельце придётся жёстко отстаивать свою позицию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Когда Меркурий будет в Тельце, мужчинам и женщинам – Скорпионам нужно проявлять особую бдительность. С 31 мая по 14 июня в их жизни могут возникнуть судебные разбирательства или крайне жаркие переговоры. Придётся много и часто отстаивать свою точку зрения. Но есть положительный момент — если использовать холодный расчёт, то большинство проблем удастся решить сразу.

Авторы Никита Фартов