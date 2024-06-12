Быстрее, выше, сильнее: 7 страниц из Книги рекордов России, доказывающих, что русских не победить День России каждый год празднуют 12 июня. В памятную дату нам есть чем гордиться, ведь в РФ живёт множество сильных, выносливых, героических людей, которые поставили удивительные рекорды. Life.ru рассказывает, почему нашу страну не победить. 12 июня, 08:00 Обложка © Коллаж © Life.ru Фото © VK / Сергей Ильин, VK / Денис Вильданов

12 июня, День России, объявлено выходным днём во всех регионах. Эта дата учреждена в честь того, что в 1992 году была подписана декларация о независимости страны. Во всех городах РФ 12 июня проведут праздничные мероприятия, концерты и даже салюты.

Пышное празднование Дня России проводится вполне заслуженно. В РФ живут настолько выносливые и крепкие духом люди, что они ставят удивительные рекорды. При взгляде на уникальные результаты наших соотечественников сразу становится понятно: пока у нас есть такие граждане, страну не победить никому. Какие достижения были занесены в Книгу рекордов России в последние годы?

1. Наибольший обхват бицепса в России

Рекорд в России по наибольшему обхвату бицепса поставил в 2013 году Денис Цыпленков, но уже в октябре 2019 года его "перебили". Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Рекорд в России среди мужчин 3 января 2013 года поставил в Москве Денис Цыпленков. Обхват его бицепса составил 62 сантиметра. Однако уже 22 октября 2019 года достижение было "перебито" другим жителем столицы — Денисом Вильдановым. Его бицепс был больше на целых четыре сантиметра — 66.

2. Самый высокий человек в России

Попал в Книгу рекордов России и спортсмен Сергей Ильин. Фото © VK / Сергей Ильин

Ещё один удивительный рекорд в России 16 апреля 2019 года поставил москвич Сергей Ильин. Его рост составил 224 сантиметра. У Ильина довольно интересная история жизни. Уже в девятом классе его рост был 180 сантиметров, но каждый год увеличивался на 10 сантиметров, пока мужчина не дорос до 2,2 метра.

У россиянина-рекордсмена также и очень большие стопы ног: 34,5 сантиметра — левая и 35,2 сантиметра — правая. Его размер обуви — 54-й. Сейчас мужчина занимается баскетболом.

3. Наибольший суммарный возраст семейной пары в России

Рекорд в России поставила семейная пара, суммарный возраст которой — 204 года. Фото © VK / Книга рекордов России

В Книгу рекордов России попадают не только молодые жители страны, но и пожилые. 27 апреля 2024 года в городе Мытищи Московской области была обнаружена пожилая пара, суммарный возраст которой — 204 года. Ефим Эпштейн родился 25 сентября 1922 года (101 год), а его супруга Халима Карибуллина — в 1921 году (103 года).

Они вместе работали на одном советском заводе, где и познакомились. Между Ефимом и Халимой завязалась любовь на всю жизнь. До 80 лет пара проживала в Екатеринбурге, а потом переехала в Подмосковье к своим детям и внукам.

4. Наибольшее количество отжиманий от пола с утяжелением, равным собственному весу

В Книгу рекордов России попал Валерий Смольянинов, который сделал девять отжиманий с блинами на спине, вес которых — 85 килограмм. Фото © VK / Книга рекордов России

Один из самых сложных рекордов в России установил Валерий Смольянинов из города Липецка. Он сделал наибольшее количество отжиманий от пола с утяжелением, соответствующим его весу. Мужчина погрузил на спину несколько блинов от штанги, общая масса которых — 85 килограмм, и сделал девять повторений. Рекорд был поставлен 24 марта 2024 года.

5. Наибольшее время, проведённое в снегу, в России

Российский рекорд по количеству времени, проведённого в снегу, поставил москвич Дмитрий Балабанов. Он пробыл там целый 1 час 40 минут. Фото © ivgazeta.ru

Довольно непростой рекорд в России установил москвич Дмитрий Балабанов 24 января 2018 года. Он пробыл в снегу целый 1 час 40 минут. Из одежды на мужчине были только нижнее бельё и шапка.

6. Перенос лошади наибольшего веса на 5 метров

В Книгу рекордов России попал силач Дмитрий Халаджи, который отнёс лошадь весом 430 кг на пять метров от точки, где она стояла. Фото © Ремонтные открытия / Rutube.ru

Рекорд России по переносу лошади наибольшего веса на пять метров 29 октября 2017 года установил в эфире передачи "Я могу!" богатырь Дмитрий Халаджи. Он отнёс животное, суммарная масса которого довольно внушительная — 430 килограмм. В шоке от этого рекорда были все, и даже Леонид Якубович, который вёл программу.

7. Самый большой рот в России (среди мужчин)

Рекорд в России по размеру рта в апреле 2023 года установил петербуржец Альберт Османов. Его размеры составили 83,5 мм. Фото © VK / Книга рекордов России

В Книгу рекордов России также попал и петербуржец Альберт Османов. Он 8 апреля 2023 года поставил необычный рекорд. Оказалось, что у него самый большой рот в РФ среди мужчин — 83,5 миллиметра. "Перебить" результат пока не смог никто.

Авторы Никита Фартов