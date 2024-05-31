С 1 июня появятся новые доплаты и льготы семьям с детьми: Сколько они составят 1 июня отмечается День защиты детей. Летом семьи получат целый ряд доплат и льгот. Более того, уже озвучены новые выплаты, которые появятся в ближайшее время. Что изменится с 1 июня и какие меры поддержки уже утверждены? 31 мая, 09:04 Появятся новые меры поддержки для семей с детьми. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Как изменится начисление пособий и льгот с 1 июня

С 1 июня появятся льготы на проезд железнодорожным транспортом. Они касаются детей от 10 до 17 лет включительно. В период с 1 июня по 31 августа на них можно будет купить билет с 50%-ной скидкой. Эта мера поддержки направлена на то, чтобы помочь семьям сэкономить на организации летнего отдыха. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова.

— Правительство утвердило перечень категорий граждан, которые смогут без банковской комиссии оплачивать услуги ЖКХ. К ним относятся, в частности, многодетные родители, пенсионеры и инвалиды. Правда, это нововведение вступит в силу с 1 июля, — отметила Елена Кузнецова.

С 1 июня 2024 года меняется порядок назначения и выплаты единого пособия на детей. Изменения затронули тех родителей, которые получают алименты. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова. Дело в том, что порядок учёта алиментов на детей станет другим.

— Для разведённых родителей установлена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей. Так, если после расторжения брака алименты определены судом, то они будут учитываться по объёму фактически поступивших средств. Эти сведения заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если алименты установлены на основании нотариального соглашения, то они учитываются в размере, указанном в таком соглашении. Впрочем, не менее предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий, применяемых к минимальному размеру оплаты труда. Это четверть МРОТ (4810 рублей) на одного ребёнка, треть МРОТ (6414 рублей) — на двоих детей и половина МРОТ (9621 рубль) — на троих и более детей. Размер МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля, — рассказали в Социальном фонде России.

Екатерина Туслякова уточнила, что это правило будет применяться только в отношении заявителя, указавшего статус "разведён (разведена)" в графе "Семейное положение" заявления о назначении ежемесячного пособия. Оно не будет применяться в отношении единственного родителя или единственного опекуна.

Как изменится начисление пособий и льгот в ближайшей перспективе

С 2026 года часть семей с невысокими доходами, в которых воспитываются двое и более детей, смогут оформить "семейную налоговую выплату". Об этом сообщили в Министерстве труда. Она будет доступна только работающим родителям и положена тем семьям, среднедушевой доход которых не превышает полутора региональных прожиточных минимумов на человека. Размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов, то есть в каждой семье он будет разным.

Банк России поддержал инициативу установить семьям с детьми ипотечные каникулы сроком до полутора лет. Соответствующий законопроект подготовил Минфин. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку родителей во время отпуска по уходу за ребёнком.

Авторы Нина Важдаева