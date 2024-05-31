С начала года свыше 16,6 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации Больше всего квартир выдали на востоке, юго-западе и западе столицы. Всего с начала года более 16,6 тысячи москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации. 31 мая, 16:49 Более 16,6 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации. Обложка © Mos.ru / М. Денисова

Москвичей переселили из 350 старых домов и оформили документы на новые квартиры. Наибольшее количество правообладателей комфортного жилья за это время оказалось на востоке, юго-западе и западе столицы — 3,4 тысячи, три тысячи и 2,9 тысячи жителей соответственно.

В целом к переселению приступили жители 995 старых домов, которые переезжают или уже живут в 297 новостройках.

Жителям город предоставляет равнозначные квартиры, то есть количество комнат и жилая площадь в них не меньше, чем в старой. Общая площадь стала больше за счёт более просторных кухонь, коридоров, санузлов. Таким образом, уровень жизни у переселенцев повысится. Новые квартиры с современными планировками комфортнее. К тому же они оборудованы лифтами и пандусами, чего не было в старых пятиэтажках.

Москвичам предлагают квартиры с улучшенной отделкой, оснащённые сантехникой, светильниками и кухонной плитой. Первые этажи в домах нежилые. Там размещаются магазины, аптеки и предприятия сферы обслуживания.

Напомним, утвердили программу реновации в августе 2017 года. Она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Лишь за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечен переезд свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил повысить темпы реализации программы реновации в два раза.

По темпам и объёмам строительства Москва — один из лидеров среди регионов. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жильё" и национального проекта "Жильё и городская среда" объём строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице увеличился в два раза — с трёх миллионов до пяти-семи миллионов квадратных метров в год.

Авторы Валерия Мишина