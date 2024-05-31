Половину дипломов победителей Всероссийской олимпиады завоевали московские школьники В заключительном этапе олимпиады соревновались ученики 277 столичных школ. Поздравили победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников в концертном зале «Зарядье». 31 мая, 16:49 В заключительном этапе олимпиады соревновались ученики 277 столичных школ. Обложка © Mos.ru / Пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московские школьники снова оказались лучшими в стране. На их счету более 1300 призовых мест — половина от всех наград Всероссийской олимпиады. Эти победы открывают двери в лучшие вузы страны, и многие из победителей уже в этом году поступят в университеты.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный). Её результаты, наряду с единым государственным экзаменом, — важнейший независимый показатель качества образования.

Участниками олимпиады в Москве в этом учебном году стали свыше 470 тысяч человек. Заключительный этап проходил с 18 марта по 3 мая в 14 регионах страны. Столица принимала финал по семи предметам: французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам, искусству (МХК), астрономии и технологии. Соревнования проходили в ведущих вузах Москвы, а практический тур олимпиады по технологии — на площадках городских школ и колледжей.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие ученики половины (277) московских школ. Они завоевали 260 дипломов победителей и 1071 диплом призёров. В общей сложности — 1331 диплом. Награды получили 1223 учащихся из 204 столичных школ.

Абсолютными победителями в олимпиадах по 21 предмету стали 36 московских школьников. Они набрали наибольшее количество баллов среди всех участников. 99 учеников проявили себя в нескольких предметах: у девяти человек — по три диплома, ещё 90 школьников стали обладателями дипломов по двум предметам.

Как и раньше, москвичи завоевали дипломы по всем 24 предметам. Лучших результатов удалось добиться на олимпиадах по экономике (100 дипломов), информатике (99), экологии (73), истории (70) и математике (68).

Важно отметить успехи ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые соревновались наравне со всеми. Так, слабовидящий одиннадцатиклассник Матвей Головин из школы Центра педагогического мастерства второй год подряд стал абсолютным победителем олимпиады по русскому языку. Десятиклассник этой же школы Тимофей Мацнев, как и год назад, завоевал диплом призёра по экономике. Десятиклассница Мария Лопаткина из школы «Технологии обучения» стала призёром по искусству, а воспитанник специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 2 Артём Рыжеков — призёром по истории.

Из года в год конкуренция между регионами растёт. При этом Москва прочно удерживает лидирующие позиции в олимпиадном движении России. На её долю приходится 43 процента от общего числа дипломов победителей и призёров, в том числе 49 процентов — от количества победителей.

Ребята достигают таких стабильно высоких результатов благодаря системной работе по развитию талантов школьников, которая включает широкое использование электронных технологий, разные форматы подготовки к главным интеллектуальным соревнованиям, оказание школам организационно-методической поддержки при подготовке участников олимпиады. Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право на внеконкурсное поступление на бюджетные места профильных факультетов любого государственного вуза. Кроме того, они могут претендовать на стипендию Президента России — 20 тысяч рублей ежемесячно на время обучения.

Члены сборной команды Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады получат поощрительные выплаты. Такое решение принял Сергей Собянин. Победителям выдадут 500 тысяч рублей, призёрам — 300 тысяч рублей, а участникам, не завоевавшим звания победителя или призёра, — 100 тысяч рублей.

Поддержка образования входит в приоритетные проекты города.

Авторы Валерия Мишина