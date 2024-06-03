Убытки фармгиганта Pfizer и смертельно опасные последствия его вакцины от CoViD В начале месяца появились сообщения, что шведско-британская AstraZeneca отозвала свою вакцину от CoViD из-за побочных явлений в виде смертельно опасного тромбоза. Теперь критикуют вакцину от Pfizer, которая якобы может вызвать мутации ДНК и онкологию. 3 июня, 07:37 Под критику попала вакцина от Pfizer, которая якобы может вызвать мутации ДНК и онкологию. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH, Prostock-studio

Что не так с вакциной от CoViD от компании Pfizer

По данным EudraVigilance (структура Европейского агентства по лекарственным средствам), с 17 февраля по 14 июня 2021 года в странах ЕС/ЕЭЗ было зарегистрировано 729 496 нежелательных явлений, связанных с тремя часто используемыми вакцинами: от AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Неделю назад в Вене родственники умерших якобы от последствий вакцинации от ковида людей запустили долгосрочную протестную акцию. Они установили многочисленные информационные стенды в центре города с требованием суда и наказания виновных. Масштабы ужасают: на стендах — сотни фотографий погибших людей.

Если верить сообщениям в Сети, свежие клинические исследования показали, что вакцины от коронавируса от Pfizer содержат загрязнение ДНК, более чем в полмиллиона раз превышающее допустимый уровень. Иначе говоря, вместе с лекарственным средством вакцинированный получает в свой организм вредные для него примеси. Такую статью недавно опубликовал авторитетный научный медицинский вестник Vaccines News.

— Вызывает опасение, что чужеродная ДНК, транспортируемая непосредственно в человеческие клетки, может интегрироваться в ДНК вакцинированного человека, фактически став частью его генетического состава. Это может привести к мутациям, провоцирующим такие заболевания, как рак, — констатировали исследователи.

Среди примесей может присутствовать патогенный геном обезьяньего вируса SV40, установили канадские учёные, а также токсичный оксид графена, выявили в испанской лаборатории.

Неделю назад в Вене родственники умерших якобы от последствий вакцинации от ковида людей установили многочисленные информационные стенды в центре города с требованием суда и наказания виновных. Видео © Telegram / svezhesti

Подозревать вакцину Pfizer в том, что в ней слишком много чужеродных элементов, начали с осени 2023 года. Вскоре Минздрав Канады признал это фактом. Но тогда речь шла о превышении нормы в 18–70 раз, а не в 500+ раз, как сейчас. Также ведомство доложило, что сама Pfizer никогда не раскрывала информацию об этих загрязнениях.

Вскоре к критике вакцины присоединилось британское Управление по нормам и правилам в отношении рецептурных лекарственных средств. По мнению английских чиновников от медицины, в разгар пандемии компания Pfizer активно рекламировала "нелицензированную вакцину от коронавируса, не предоставив никакой информации о её безопасности или побочных эффектах". Всё закончилось извинениями со стороны фармгиганта.

Ситуацию раскаляют слухи о том, что сотрудники компании получали отдельную вакцину, не такую, как широкая публика. Из представленных доказательств — внутренние корпоративные письма, но их подлинность пока не подтверждена.

Почему в деле о вакцинах упоминается председатель Еврокомиссии

Из-за вакцины Pfizer сейчас сгущаются тучи над председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Её обвиняют в том, что она заключила контракт на закупку вакцины по СМС-переписке с гендиректором фармгиганта, не согласовав это решение со странами ЕС. Стоимость сделки составила 35 млрд долларов. Отмечается, что контракт с Pfizer был лишь одним из шести, заключённых Еврокомиссией с западными фармацевтическими компаниями. В общей сложности поставка до конца 2024 года планировалась на уровне 3 млрд доз, при этом всё население ЕС составляет менее полумиллиарда человек.

Расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцины от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза (EPPO). Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя бельгийского ведомства.

В апреле 2023-го сотрудник одной из бельгийских консалтинговых фирм Фредерик Бальдан обратился в суд первой инстанции города Льеж с иском против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Истец указал, что её действия нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали "общественное доверие".

Расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцины от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / QINQIE99

Почему оппонент Pfizer опасается за свою жизнь

Самым острым критиком американской вакцины сейчас является Мелисса Макти, бывшая сотрудница фармгиганта.

Впервые Мелисса привлекла к себе внимание в 2021 году, когда опубликовала электронные письма компании Pfizer, в которых имелись данные о том, что в лабораторных испытаниях вакцины использовались клетки эмбриона человека. Также именно она сообщила о наличии оксида графена в каждой третьей вакцине. Ещё она открыто говорила о возможной связи примесей с опасными побочными эффектами. Сейчас Мелисса публично благодарит Бога за то, что вовремя раскрыл ей глаза и она не успела привить своего маленького ребёнка.

Опасность вакцины Pfizer обсуждают всё громче. Справа на скриншоте — её главный разоблачитель Мелисса Макти. Фото © brighteon

На днях, после таинственной гибели двух разоблачителей дефектов Boeing, Мелисса Макти выложила в открытый доступ видео, где заявила, что опасается за свою жизнь.

— Я разоблачитель Pfizer. В этой компании я проработала около десяти лет, из которых пять — на должности контролёра качества. Опасаюсь за свою жизнь. Если мне будет причинён какой-то вред, то это будет на совести биг фармы или правительства. Заверяю вас, что у меня счастливая семейная жизнь и я не склонна к суициду, — сказала она своим подписчикам.

Из социальных сетей Мелиссы Макти. Фото © X / MelissaMcAtee92

Скандалы с Pfizer

Pfizer — американская транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.

Как любой представитель пресловутой биг фармы, компания Pfizer овеяна скандалами. В 1996 году в результате незаконного испытания антибиотика Trovan в Нигерии погибли 11 детей, десятки остались инвалидами. В отношении Pfizer возбудили уголовное дело, закончившееся мировым соглашением и выплатой потерпевшим 50 млн долларов. В 2009 году Pfizer оштрафовали на рекордную среди американских фармацевтических компаний сумму 2,3 млрд долларов за ненадлежащую рекламу четырёх препаратов: болеутоляющего средства Bextra, нейролептика Geodon, антибиотика Zyvox и противоэпилептического препарата Lyrica.

— Приводили липовые доводы вымышленных врачей и специалистов, рекомендующих конкретное применение препаратов, не называя истинное назначение лекарств, — посчитал Минюст США.

Летальные исходы после введения американской прививки пожилым людям зафиксировали в начале 2021 года в Норвегии, Германии, США. Гибель 29 норвежцев после прививки от ковида вызвала серьёзное беспокойство в мире. Как писало агентство Bloomberg 16 января 2021 года, об этих летальных случаях сообщило журналистам Норвежское агентство лекарственных средств в письменном комментарии. Отмечается, что всем умершим было как минимум 75 лет и у них были серьёзные сопутствующие заболевания. "Количество инцидентов соответствует ожиданиям", — подчеркнули в компании Pfizer. Меж тем Норвежский институт общественного здравоохранения выразил сомнения в целесообразности вакцинирования пожилых людей, тем более тяжелобольных.

Это лишь малая толика скандалов, связанных с компанией Pfizer.

Штаб-квартира компании Pfizer в Нью-Йорке. Фото © worldatlas

Филиал Pfizer в России

Интересы фармгиганта в нашей стране представляет юрлицо "Пфайзер Инновации", зарегистрированное на 22-м этаже "Башни на набережной" в "Москве-Сити". Доходы за прошлый год составили почти 31 млрд рублей.

Судя по базе СПАРК, с 2022 года возглавляет российский филиал Никита Иванов. Ему 41 год, почти полжизни — 18 лет и 9 месяцев — он работает на Pfizer. Выпускник РГМУ имени Пирогова и бизнес-школы Университета Антверпена (Бельгия). Недавно стал вице-президентом отечественного подразделения Ассоциации международных фармацевтических производителей.

Никита Иванов, глава российского филиала компании Pfizer. Фото © linkedin / nikita-ivanov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle Могли ли вакцины от ковида AstraZeneca, Pfizer и Moderna привести к смертельным последствиям? 0 Могли, потому что никто до сих пор не знает, как они влияли Нет, не могли. Они прошли необходимые испытания Я думаю, последствия проявятся через несколько лет или даже поколений

Авторы Пётр Егоров