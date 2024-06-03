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Убытки фармгиганта Pfizer и смертельно опасные последствия его вакцины от CoViD

В начале месяца появились сообщения, что шведско-британская AstraZeneca отозвала свою вакцину от CoViD из-за побочных явлений в виде смертельно опасного тромбоза. Теперь критикуют вакцину от Pfizer, которая якобы может вызвать мутации ДНК и онкологию.

3 июня, 07:37
Под критику попала вакцина от Pfizer, которая якобы может вызвать мутации ДНК и онкологию. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH, Prostock-studio

Под критику попала вакцина от Pfizer, которая якобы может вызвать мутации ДНК и онкологию. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH, Prostock-studio

Что не так с вакциной от CoViD от компании Pfizer

По данным EudraVigilance (структура Европейского агентства по лекарственным средствам), с 17 февраля по 14 июня 2021 года в странах ЕС/ЕЭЗ было зарегистрировано 729 496 нежелательных явлений, связанных с тремя часто используемыми вакцинами: от AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Неделю назад в Вене родственники умерших якобы от последствий вакцинации от ковида людей запустили долгосрочную протестную акцию. Они установили многочисленные информационные стенды в центре города с требованием суда и наказания виновных. Масштабы ужасают: на стендах — сотни фотографий погибших людей.

Если верить сообщениям в Сети, свежие клинические исследования показали, что вакцины от коронавируса от Pfizer содержат загрязнение ДНК, более чем в полмиллиона раз превышающее допустимый уровень. Иначе говоря, вместе с лекарственным средством вакцинированный получает в свой организм вредные для него примеси. Такую статью недавно опубликовал авторитетный научный медицинский вестник Vaccines News.

— Вызывает опасение, что чужеродная ДНК, транспортируемая непосредственно в человеческие клетки, может интегрироваться в ДНК вакцинированного человека, фактически став частью его генетического состава. Это может привести к мутациям, провоцирующим такие заболевания, как рак, — констатировали исследователи.

Среди примесей может присутствовать патогенный геном обезьяньего вируса SV40, установили канадские учёные, а также токсичный оксид графена, выявили в испанской лаборатории.

Неделю назад в Вене родственники умерших якобы от последствий вакцинации от ковида людей установили многочисленные информационные стенды в центре города с требованием суда и наказания виновных. Видео © Telegram / svezhesti

Подозревать вакцину Pfizer в том, что в ней слишком много чужеродных элементов, начали с осени 2023 года. Вскоре Минздрав Канады признал это фактом. Но тогда речь шла о превышении нормы в 18–70 раз, а не в 500+ раз, как сейчас. Также ведомство доложило, что сама Pfizer никогда не раскрывала информацию об этих загрязнениях.

Вскоре к критике вакцины присоединилось британское Управление по нормам и правилам в отношении рецептурных лекарственных средств. По мнению английских чиновников от медицины, в разгар пандемии компания Pfizer активно рекламировала "нелицензированную вакцину от коронавируса, не предоставив никакой информации о её безопасности или побочных эффектах". Всё закончилось извинениями со стороны фармгиганта.

Ситуацию раскаляют слухи о том, что сотрудники компании получали отдельную вакцину, не такую, как широкая публика. Из представленных доказательств — внутренние корпоративные письма, но их подлинность пока не подтверждена.

Почему в деле о вакцинах упоминается председатель Еврокомиссии

Из-за вакцины Pfizer сейчас сгущаются тучи над председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Её обвиняют в том, что она заключила контракт на закупку вакцины по СМС-переписке с гендиректором фармгиганта, не согласовав это решение со странами ЕС. Стоимость сделки составила 35 млрд долларов. Отмечается, что контракт с Pfizer был лишь одним из шести, заключённых Еврокомиссией с западными фармацевтическими компаниями. В общей сложности поставка до конца 2024 года планировалась на уровне 3 млрд доз, при этом всё население ЕС составляет менее полумиллиарда человек.

Расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцины от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза (EPPO). Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя бельгийского ведомства.

В апреле 2023-го сотрудник одной из бельгийских консалтинговых фирм Фредерик Бальдан обратился в суд первой инстанции города Льеж с иском против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Истец указал, что её действия нанесли ущерб финансовым интересам Бельгии и подорвали "общественное доверие".

Расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцины от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / QINQIE99

Расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцины от коронавируса у американской компании Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза. Фото © Shutterstock / FOTODOM / QINQIE99

Почему оппонент Pfizer опасается за свою жизнь

Самым острым критиком американской вакцины сейчас является Мелисса Макти, бывшая сотрудница фармгиганта.

Впервые Мелисса привлекла к себе внимание в 2021 году, когда опубликовала электронные письма компании Pfizer, в которых имелись данные о том, что в лабораторных испытаниях вакцины использовались клетки эмбриона человека. Также именно она сообщила о наличии оксида графена в каждой третьей вакцине. Ещё она открыто говорила о возможной связи примесей с опасными побочными эффектами. Сейчас Мелисса публично благодарит Бога за то, что вовремя раскрыл ей глаза и она не успела привить своего маленького ребёнка.

Опасность вакцины Pfizer обсуждают всё громче. Справа на скриншоте — её главный разоблачитель Мелисса Макти. Фото © brighteon

Опасность вакцины Pfizer обсуждают всё громче. Справа на скриншоте — её главный разоблачитель Мелисса Макти. Фото © brighteon

На днях, после таинственной гибели двух разоблачителей дефектов Boeing, Мелисса Макти выложила в открытый доступ видео, где заявила, что опасается за свою жизнь.

— Я разоблачитель Pfizer. В этой компании я проработала около десяти лет, из которых пять — на должности контролёра качества. Опасаюсь за свою жизнь. Если мне будет причинён какой-то вред, то это будет на совести биг фармы или правительства. Заверяю вас, что у меня счастливая семейная жизнь и я не склонна к суициду, — сказала она своим подписчикам.

Из социальных сетей Мелиссы Макти. Фото © X / MelissaMcAtee92

Из социальных сетей Мелиссы Макти. Фото © X / MelissaMcAtee92

Скандалы с Pfizer

Pfizer — американская транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.

Как любой представитель пресловутой биг фармы, компания Pfizer овеяна скандалами. В 1996 году в результате незаконного испытания антибиотика Trovan в Нигерии погибли 11 детей, десятки остались инвалидами. В отношении Pfizer возбудили уголовное дело, закончившееся мировым соглашением и выплатой потерпевшим 50 млн долларов. В 2009 году Pfizer оштрафовали на рекордную среди американских фармацевтических компаний сумму 2,3 млрд долларов за ненадлежащую рекламу четырёх препаратов: болеутоляющего средства Bextra, нейролептика Geodon, антибиотика Zyvox и противоэпилептического препарата Lyrica.

— Приводили липовые доводы вымышленных врачей и специалистов, рекомендующих конкретное применение препаратов, не называя истинное назначение лекарств, — посчитал Минюст США.

Десятки смертей, тысячи жалоб на побочные эффекты. Статистика по вакцине Pfizer
Десятки смертей, тысячи жалоб на побочные эффекты. Статистика по вакцине Pfizer

Летальные исходы после введения американской прививки пожилым людям зафиксировали в начале 2021 года в Норвегии, Германии, США. Гибель 29 норвежцев после прививки от ковида вызвала серьёзное беспокойство в мире. Как писало агентство Bloomberg 16 января 2021 года, об этих летальных случаях сообщило журналистам Норвежское агентство лекарственных средств в письменном комментарии. Отмечается, что всем умершим было как минимум 75 лет и у них были серьёзные сопутствующие заболевания. "Количество инцидентов соответствует ожиданиям", — подчеркнули в компании Pfizer. Меж тем Норвежский институт общественного здравоохранения выразил сомнения в целесообразности вакцинирования пожилых людей, тем более тяжелобольных.

Это лишь малая толика скандалов, связанных с компанией Pfizer.

Штаб-квартира компании Pfizer в Нью-Йорке. Фото © worldatlas

Штаб-квартира компании Pfizer в Нью-Йорке. Фото © worldatlas

Филиал Pfizer в России

Интересы фармгиганта в нашей стране представляет юрлицо "Пфайзер Инновации", зарегистрированное на 22-м этаже "Башни на набережной" в "Москве-Сити". Доходы за прошлый год составили почти 31 млрд рублей.

Судя по базе СПАРК, с 2022 года возглавляет российский филиал Никита Иванов. Ему 41 год, почти полжизни — 18 лет и 9 месяцев — он работает на Pfizer. Выпускник РГМУ имени Пирогова и бизнес-школы Университета Антверпена (Бельгия). Недавно стал вице-президентом отечественного подразделения Ассоциации международных фармацевтических производителей.

Никита Иванов, глава российского филиала компании Pfizer. Фото © linkedin / nikita-ivanov

Никита Иванов, глава российского филиала компании Pfizer. Фото © linkedin / nikita-ivanov

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Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marc Bruxelle

Могли ли вакцины от ковида AstraZeneca, Pfizer и Moderna привести к смертельным последствиям?

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AstraZeneca против российских производителей: почему больные рискуют остаться без доступных лекарств
AstraZeneca против российских производителей: почему больные рискуют остаться без доступных лекарств
Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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