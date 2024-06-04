Подвели итоги премии Silver Mercury XXV Жюри одной из самых престижных российских премий в области рекламы и маркетинговых коммуникаций — Silver Mercury подвело итоги фестиваля рекламы. 4 июня, 06:30 Экологический проект нефтяной компании получил серебро премии Silver Mercury XXV. Обложка © Silvermercury

Определены финалисты премии Silver Mercury XXV. Это один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций. Совместная инициатива "Газпром нефти", "Вкусно — и точка" и компании "Эковей" была удостоена серебряной награды в номинации "Лучшая социально ориентированная стратегия", а также получила специальный приз за инновационный подход. Гран-при фестиваля взяла Образовательно-информационная эко-система «Помощь редким» агентства EMG.

"Сибур" взял серебро в номинации "Лучшая маркетинговая кампания со смыслом". Tele 2 ("На связи с природой") получила бронзу в номинации "Лучшая общественно значимая креативная кампания". "Котопёс", онлайн-аукцион в поддержку приютов для кошек и собак, получил бронзу в номинации "Свежий взгляд на привычные digital-инструменты". Mega ("Давно пора") получила бронзу в номинации "Лучшая PR-кампания в области устойчивого развития". СТС и "Вкусвилл" ("Экообменники") взяли бронзу в номинации "Лучшая коллаборация и спонсорство".

Нефтяная компания получила награду за разработку экологичного морского биотоплива. Первая заправка судна биотопливом с добавлением переработанного фритюрного масла была произведена в июле 2023 года в порту Санкт-Петербурга. Его применение позволяет снижать углеродный след доставки грузов и пассажирских перевозок морским путём.

Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива и отработанного фритюрного масла. Подготовка вторичного сырья произведена на предприятии "Эковей", где осуществляется уникальная технологическая обработка: многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива происходят на терминале нефтяной компании в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.

Это не первое отраслевое признание экологического проекта нефтяной компании. Ранее инициатива была отмечена золотом в номинации "Защита окружающей среды и устойчивое развитие" маркетинговой премии E + Award.

Запомнился членам жюри, онлайн-аукцион для кошек и собак в поддержку приютов для кошек и собак оказался весьма востребованным. Любой из сотрудников компании-клиента мог предложить «оффер» с собой. В лоты зашивались самые ценные таланты участников. Например, предлагали провести часовую тренировку по воллейболу, часовой сеанс гадания на торо или экскурсию по тайным галереям Москвы. Все собранные деньги перевели в четыре приюта для бездомных кошек и собак.

Экологическая инициативы телекоммуникационной компании привлекла внимание защитой краснокнижных животных в России. Оператор смог показать, что защита животных — это просто. Достаточно сделать телефонный звонок. Таким образом оператор собрал два миллиона рублей, которые направил на помощь заповедникам.

Авторы Валерия Мишина