"Беззубая жестокость "папочки": Пелагея сообщила о гнусной выходке бывшего мужа

Бывший муж Пелагеи — хоккеист Иван Телегин — наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за рубеж. Об этом в соцсетях рассказала сама певица.

По её словам, о невозможности покидать Россию дочка вместе с бабушкой узнали за несколько минут до посадки на рейс в Турцию, эту поездку семилетней девочке подарили на окончание первого класса. Вместе с тем Пелагея подчеркнула, что её бывший муж уже долгое время не участвует в воспитании дочери.

"Окончив свой первый класс, Тася столкнулась с беззубой жестокостью "папочки". <...> Последняя [их встреча] была год назад. Притом что папа Ваня Телегин давно живёт в Москве, ведь у него снова родился ребёнок. А маленькая Тася ждёт встречи хотя бы раз в год или просто эсэмэски от папы", — написала певица в телеграм-канале.

Напомним, летом 2020 года супруги развелись после четырёх лет брака. О том, что певица и хоккеист больше не живут вместе, стало известно в декабре 2019 года. Спустя несколько месяцев после развода Телегин снова женился. Его новой возлюбленной оказалась блондинка Мария Гончар, которую называют дочкой богатых родителей, любящей тусовки.