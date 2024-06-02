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2 июня, 13:17

Life.ru выяснил, почему Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе

SHOT: Певица Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе

Певица Нюша и Игорь Сивов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Нюша и Игорь Сивов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, так как совместно нажитого у них ничего нет. О деталях бракоразводного процесса рассказал SHOT.

По данным телеграм-канала, у пары нет общей недвижимости. Артистка владеет квартирой на Карамышевской набережной в Москве площадью 159 квадратов. Жильё, которое стоит примерно 68 миллионов рублей, она приобрела в 2016 году. Причём дизайн певица продумала сама. А у Сивова есть квартира в Казани, в которой он и прописан. На жильё друг друга супруги претендовать не могут, так как всё было приобретено до брака.

Машин в собственности у пары также нет. Сивов до 2023 года разъезжал на внедорожнике Porsche Сayenne, который стоил примерно 6,28 миллиона рублей, однако потом продал его. У Нюши же был Mercedes-Benz CLS 400 4 MATIC — автомобиль певица купила за шесть миллионов. В 2021 году артистка его продала.

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Напомним, Нюша прожила в браке с Сивовым семь лет. В браке родилось двое детей: Серафима-Симба, которой сейчас пять лет, и Саффрон — ему два года. 24 мая супруги подали заявление о разводе, при этом близких заверили, что останутся друзьями.

Никита Осипов
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