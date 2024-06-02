Life.ru выяснил, почему Нюша и Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе

Певица Нюша (Анна Шурочкина) и бизнесмен Игорь Сивов не будут делить имущество при разводе, так как совместно нажитого у них ничего нет. О деталях бракоразводного процесса рассказал SHOT.

По данным телеграм-канала, у пары нет общей недвижимости. Артистка владеет квартирой на Карамышевской набережной в Москве площадью 159 квадратов. Жильё, которое стоит примерно 68 миллионов рублей, она приобрела в 2016 году. Причём дизайн певица продумала сама. А у Сивова есть квартира в Казани, в которой он и прописан. На жильё друг друга супруги претендовать не могут, так как всё было приобретено до брака.

Машин в собственности у пары также нет. Сивов до 2023 года разъезжал на внедорожнике Porsche Сayenne, который стоил примерно 6,28 миллиона рублей, однако потом продал его. У Нюши же был Mercedes-Benz CLS 400 4 MATIC — автомобиль певица купила за шесть миллионов. В 2021 году артистка его продала.