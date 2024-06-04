Первая жизнь: Учёные взбудоражены потрясающей находкой в Саудовской Аравии На маленьком острове в Красном море спокойно живут и строят свои удивительные сооружения существа, которые миллиарды лет назад оставили на планете первые следы её обитаемости. 4 июня, 08:01 Фото © invirostov.livejournal.com

Если вы увидите вот такие, казалось бы, невзрачные камни на другой планете, немедленно сфотографируйте и пришлите фото Life.ru: это не совсем камни. На самом деле это, можно сказать, целый мегаполис, архитектура микроскопической цивилизации. Возведены они из карбоната кальция, а строителями являются в основном сине-зелёные микроводоросли — цианобактерии. Они вырабатывают особые клейкие вещества, которые взаимодействуют с песком и со временем образуют такие многоэтажные слоистые структуры, "маты" под названием строматолиты.

Строматолиты на берегу озера Тетис в Австралии. Фото © Wikipedia / Fvanrenterghem

Эти сооружения — очень важные геологические "улики" в деле о появлении жизни на земле. Самые древние из найденных строматолитов, как сказано в опубликованной недавно научной работе, образовались почти 3,5 миллиарда лет назад, хотя ранее сообщалось и о ещё более древних. В любом случае они считаются самыми первыми убедительными следами земной жизни. По сегодняшним представлениям, цианобактерии после своего появления распространились по планете до такой степени, что устроили примерно 2,3-2,4 миллиарда лет назад целую революцию под названием Великая кислородная катастрофа. Дело в том, что они в процессе жизнедеятельности вырабатывают кислород, которого до них на земле практически не было и который никому не был нужен — вся жизнь была анаэробной, бескислородной. А цианобактерии всё перевернули и поставили остальных перед выбором: либо приспособиться дышать кислородом, либо умереть.

Палеонтологи находят окаменелые строматолиты самого разного возраста, а особенный праздник — если внутри окаменелостей прослеживаются останки микробов. Но гораздо больше учёные были поражены, когда стали обнаруживать на современной земле — в XXI веке — великолепные карбонатные "города" ныне здравствующих доисторических существ. Их наблюдают, к примеру, в Австралии, на Багамских островах. Интересно, что микроводоросли и прочие строители подобных матов предпочитают обитать у такой воды, которую лучше назвать концентрированным рассолом, или, наоборот, в богатых щёлочью озёрах — в общем, экстремалы.

А недавно один геолог по имени Фолькер Варенкамп осматривал местность, где он не ожидал найти ничего подобного, — островок Шейбара в Красном море, это Саудовская Аравия. Дело в том, что на Ближнем Востоке раньше находили разве только давным-давно вымершие строматолиты.

Строматолиты на острове Шейбара в Красном море. Фото © pubs.geoscienceworld.org

Клочок земли площадью всего 27 квадратных километров посреди очень солёной воды (местами до 41 грамма соли на литр воды) привлёк исследователя по совсем другой причине: он приехал рассматривать любопытные осадочные структуры, похожие по форме на вигвам или просто-напросто двускатную крышу обыкновенного домика. И вдруг совершенно случайно набрёл на процветающую колонию строматолитов. Он их сразу узнал, потому что видел точно такие же на Багамах. На саудовском острове их оказались целые сотни. Пишут, что это сравнительно очень молодое сообщество — им всего 300–400 лет. Учёным крайне интересно разобраться, насколько быстро растут такие "города" — это живой памятник начала эволюции.

Авторы Адель Романенкова