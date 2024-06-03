Популярность у туристов набирают небольшие города Сибири и Северо-Западного округа Аналитики подвели итоги нового исследования, посвящённого изучению туристической привлекательности населённых пунктов Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. 3 июня, 14:15 Казачий форпост. Музей под открытым небом в Саяногорске. Обложка © РУСАЛ

Независимая оценка

СФО и СЗФО относятся к числу самых больших в России и занимают в совокупности почти 40% площади страны. По данным Росстата, в этих округах за последние два года резко — на 37,7 и 14,5% соответственно — увеличилось количество туристических поездок. Таковы результаты исследования Института экономики роста имени П.А. Столыпина.

Аналитики зафиксировали новые тренды и выявили в выбранных регионах населённые пункты, которые пользуются самым большим спросом у путешественников. В общей сложности эксперты проанализировали 227 малых и средних городов 19 регионов — 91 из СФО и 136 из СЗФО.

Чтобы выявить, какие малые и средние города для туристов самые привлекательные, а каким ещё есть над чем поработать, специалисты разработали особый индекс, основанный на данных из открытых источников. Такая методология исключает субъективный фактор оценки и влияние сторонних экспертов на результаты. Индекс определяется суммарно по трём ключевым критериям: инфраструктура (рассчитывалась по числу указанных в открытых источниках достопримечательностей и гостиниц), туристическая привлекательность (средняя оценка путешественниками городской инфраструктуры) и транспортная доступность (возможность добраться до города железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом).

Новые точки притяжения

Цель исследования — не только выявить лидеров, но и определить точки роста для каждого из малых и средних городов СФО и СЗФО, а также проанализировать факторы, которые привели к тем или иным результатам. Индекс помогает понять, что для повышения туристической привлекательности необходим целый комплекс мер, начиная с улучшения инфраструктуры и услуг до повышения осведомлённости о них на внутреннем и международном рынке туризма.

Большой вклад в это вносят крупные компании, чьи предприятия расположены в этих городах. Так, в рейтинг попали Шелехов, Саяногорск, Тайшет, Ухта и Кандалакша, входящие в перечень территорий ответственности РУСАЛа.

Для отдельных городов, включая Саяногорск и Тайшет, при участии алюминиевой компании и "КБ Стрелка" были разработаны городские планы действий, которые направлены на развитие городской среды и инфраструктуры.

Заинтересованные в развитии собственного города сообщества могут организовывать различные мероприятия, фестивали, выставки и концерты, формируя позитивный образ малых городов и популяризируя их среди путешественников. Такие проекты производитель алюминия поддерживает в рамках грантового конкурса: его победители получают гранты до пяти миллионов рублей в том числе на создание культурно-досуговой среды на базе библиотек, музеев, театров и на развитие инфраструктуры для проведения городских культурно-массовых мероприятий.

Развитие регионального туризма, как и создание новых бизнес-кластеров, может помочь решить проблему оттока населения из малых городов, где сегодня появляется всё больше возможностей для самореализации людей.

Авторы Валерия Мишина