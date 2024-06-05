Гостям ПМЭФ-2024 предложили посмотреть в глаза природе Крайнего Севера Арт-проект "Открывая тундру" показали на Петербургском международном экономическом форуме. Инсталляция предлагает зрителям посмотреть в глаза природе, которая представлена в образах северных животных. 5 июня, 08:14 Обложка © пресс-служба компании "Газпром нефть"

Гигантская сова и пушистый песец приглашают зрителей в фантазийное путешествие по тундре. Сюжеты сменяют друг друга, как декорации сказочного спектакля, который напоминает человеку о хрупкости арктической экосистемы и учит ценному опыту коренных народов Севера.

Фото © пресс-служба компании "Газпром нефть"

— Мы много лет работаем в тундре и хорошо её чувствуем. Для нас очевидно, что место человека в этом регионе определяется, прежде всего, пониманием ценности многовекового опыта коренных народов, научившихся жить с ней в гармонии, — отметил Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть".

Обитатели виртуального пространства обращены к зрителям и ведут себя как реальные — следят глазами за прохожими, улыбаются им, пытаются позировать камере. Все действия происходят на 8-метровом медиафасаде стенда компании. Его главный экран изогнут внутрь для просмотра 3D-изображений без специальных очков.

Фото © пресс-служба компании "Газпром нефть"

— Мы создали уникальный по детализации проект. "Открывая тундру" — это тысячи кадров анимации, миллионы волосков шерсти и перьев, растений и уникальная хореография движений животных. Зритель проникает за границу обыденной реальности и видит тундру как источник бесконечного вдохновения, — рассказал Иван Нефёдкин, креативный директор студии Radugadesign, художники которой воплотили замысел проекта.

Авторы Валерия Мишина