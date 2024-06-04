Они вам не плюшевые мишки, а грозные псы: подводные камни и особенности породы корги Корги — это не просто милые коротконогие собачки, а энергичные и умные компаньоны. Узнайте, какой характер скрывается за их очаровательной внешностью и какие сюрпризы ждут вас при выборе этой породы. 4 июня, 10:30 Всё, что вы должны знать о породе собак корги, прежде чем заводить милого пушистика. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olha Didenko

Когда слышишь слово "корги", в голове сразу возникают милые образы пушистых коротконогих собак, готовых к любым шалостям. Однако не спешите очаровываться! Эти маленькие комочки шерсти обладают таким характером и энергией, что удивятся даже опытные собаководы. Давайте разберёмся, что же такого особенного в этих очаровательных, но не всегда простых в уходе собаках.

Порода корги: История с королевским оттенком

Подводные камни и особенности породы корги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pchela Vladimir

Корги — не просто собаки, а настоящие аристократы. Их история начинается в Уэльсе ещё в X веке, где пёселей использовали как пастушьих собак. И да, корги умели так ловко управляться со скотом, что царские особы обратили на них внимание. Даже спустя века любовь королевского двора никуда не делась: королева Елизавета II, например, тоже обожала этих собачек. Конечно, никого пасти им уже не приходилось. В общем говоря, заводя корги, вы приобретаете не только друга, но и кусочек королевской истории.

Особенности породы собак корги: короткие лапы, острый ум

Корги: милые и грозные псы в одном флаконе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Первое, что бросается в глаза, — это их короткие лапки и длинное тело. Но даже такая странная, неповоротливая "конфигурация" не мешает псам быть невероятно активными. Корги словно маленькие ракеты, которые никогда не сидят на месте. У этого есть и свои минусы: собаки требуют ежедневных прогулок и игр, иначе их энергия начнёт искать выход… в погрызенных тапках или, например, содержимом мусорного ведра, растащенном по всей квартире.

Что нужно знать о характере корги

Что нужно знать перед покупкой корги. Фото © Freepik / ansiia

Корги — это умные собаки, которые любят обучаться. Они быстро схватывают команды и с удовольствием участвуют в различных активностях. Но будьте осторожны: их пастушьи инстинкты могут проявляться в виде покусываний за пятки. Такое поведение легко корректируется правильным воспитанием и социализацией, но для этого нужно терпение и время.

Проблемы со здоровьем у корги

Особенности характера и ухода за корги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Как и у всех пород, у корги есть свои слабые места. Они склонны к определённым заболеваниям, таким как дисплазия тазобедренного сустава и проблемы с позвоночником. Поэтому очень важно следить за их весом и не перекармливать. Эти собаки не должны выглядеть как сосиски на ножках, иначе здоровье может серьёзно пострадать.

Любовь и преданность — отличительная черта собак породы корги

Корги: маленькие собаки с большим характером. Фото © Freepik

Корги — это невероятно преданные и любящие собаки. Они всегда рядом, всегда готовы поддержать и обнять. Мало того, они прекрасно уживаются с детьми и другими животными, что делает их отличными семейными питомцами.

Корги — персонажи с богатой историей и уникальным характером. Заводя собаку этой породы, вы приобретаете не просто питомца, но и друга, компаньона, с которым никогда не будет скучно. Да, они требуют внимания и заботы, но взамен подарят вам свою безграничную любовь и преданность. Так что, если вы готовы к весёлым приключениям и ежедневным прогулкам, корги — это именно то, что вам нужно!

Авторы Сергей Трофимов