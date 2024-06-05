Еда будущего: в Москве подвели итоги конференции про инновации в пищевой промышленности Новости от производителей еды будущего всё чаще звучат как фантастические хроники. Сегодня в центре Москвы прошла конференция про инновации и биотехнологии DeepFoodTech. 5 июня, 08:19 В центре Москвы прошла конференция про инновации и биотехнологии DeepFoodTech. Обложка © deepfoodtech.ru

В Москве прошла Третья международная конференция о современной пищевой промышленности, технологиях будущего для производства продуктов и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания. Главной темой стало создание продуктов питания будущего: решения и технологии для производства достаточного количества здоровой пищи без вреда для планеты.

Еда — это основополагающий фактор физического и зачастую ментального здоровья. Вместе с предпринимателями, учёными и визионерами из разных стран мира участники конференции обсудили современное питание. Специалисты рассказали, как еда влияет на физическое и ментальное здоровье, а также как меняется наша диета с прогрессирующей индустриализацией сельского хозяйства и цифровизацией всех областей жизни. Выяснили также, как еда может компенсировать последствия городского образа жизни.

Задача конференции — увидеть проблему питания из разных регионов, посмотреть на неё с разных ракурсов и понять, какие технологии и альтернативные источники продуктов способствуют здоровью и долголетию. И самое важное — какое место в новой FoodTech-реальности занимает здоровье человека.

На конференции крупные предприятия представили свои новинки. Так, компания ЭФКО объявила о сертификации сладкого белка в странах ЕАЭС. При росте заболеваемости ожирением и диабетом важной задачей становится поиск оптимальной альтернативы сахару, одна из которых — сладкий белок. Он в тысячи раз слаще сахара и не повышает уровень глюкозы в крови.

— Прецедентов сертификации сладкого белка в мире пока мало: ОАЭ и ЕАЭС. Во всех случаях это был сладкий белок ЭФКО, — рассказал Евгений Ляшенко, генеральный директор ЭФКО.

PRANA food представила функциональное питание из растительных ингредиентов. Это питательные овощные, фруктовые и ягодные коктейли, разнообразные конфеты и шоколад без сахара.

"Макошь" занимается глубокой переработкой семечки технической конопли. На стенде компании можно было найти очищенное ядро конопли, масло конопляное холодного отжима, конопляную протеиновую муку, конопляную клетчатку, конопляный растительный напиток.

Rawish представила тоники и лимонады на основе экстрактов из трав, ягод, фруктов или цветов без сахара, а также комбучу. "Айскро" продемонстрировала гостям конференции мороженое и греческие йогурты на фермерском молоке, протеиновое мороженое и сорбеты из свежевыжатых фруктовых соков и ягодных пюре без сахара, а также инновационное мороженое с комплексом витаминов.

Кроме того, в программе приняли участие представители Школы пищевых наук и инженерии питания Китайского сельскохозяйственного университета, компании Genotek, Ассоциации и Института междисциплинарной медицины, НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

Гости конференции смогли продегустировать продукты питания, произведённые из современных альтернативных источников, а также лично пообщаться с производителями.

На "Аллее еды будущего" производители представили свои продукты:

1. Hi • Растительное мясо • Конфеты со сладким белком.

2. PRANA food • Растительные белковые коктейли быстрого приготовления без сахара • Авторский шоколад • Ketogo какао-порошок.

3. "Макошь" • Очищенное ядро конопли • Конопляная клетчатка • Конопляная мука • Водорастворимый концентрат конопляного белка • Растительный конопляный напиток • Микроэмульсия семян конопли • Масло конопляное • Экстракт СО2 семян конопли.

4. Rawish • Комбуча • Тоники и лимонады.

5. "Авиценна" • БАДы (омега-3, суперфуды) • Витамины • Минералы • Косметика (крем, сыворотка).

6. Фабрика детского питания Nutrino Lab • Пюре (фруктовое, фруктово-злаковое, функциональное пюре).

7. the Leatles • Вакуумные пакетики с быстрозамороженными овощами, фруктами и ягодами, сертифицированными для приготовления детского питания (пюре) с 6 месяцев.

8. "Айскро" • Мороженое • Веганская продукция (йогурты, крем-чиз, растительное молоко) • Греческие йогурты • Напитки (горячий шоколад, чай, премиксы для лимонадов и коктейлей, чай-эскимо) • Творожно-сметанные десерты с бисквитом.

9. "Добрый перекус" • Сублимированные продукты (фрукты, ягоды, овощные салаты, хумус, готовая еда, воздушные десерты, орехи в глазури, семена для салата, чай и чайные наборы).

10. Клетчатка Алексеева / "Живые волокна" • Комплексная клетчатка.

11. "Биопродукт" • Сушёные фрукты, ягоды, овощи и зелень.

Авторы Валерия Мишина