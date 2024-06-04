"Сладкие мальчики" выучили слово "инфляция" и ищут "мамочек" для сопровождения на ПМЭФ. Дорого.

Мужское VIP-сопровождение специально для дам активизировалось в Северной столице на время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как выяснил SHOT, через специальные сайты или каналы в мессенджерах любая бизнес-леди может нанять себе подкачанного джентльмена с высшим экономическим или юридическим образованием, чтобы он мог не только играть мышцами, но и жонглировать профессиональными терминами.

Мужские эскорт-предложения активизировались в преддверии ПМЭФ. Фото из анкеты © SHOT

По цене от 100 тысяч рублей в сутки парни готовы не только сопроводить на ПМЭФ состоятельную даму, но и поддержать разговор на экономическую тему. Фото © SHOT

Эскортники с ПМЭФ работают только по предоплате и просят купить им билет до Питера и обратно. Фото © SHOT

Среди желающих сопроводить состоятельных дам на мероприятия на полях главного экономического события страны встречаются представители самых разных профессий. Чаще всего это банальные модели и фитнес-инструкторы, но могут попасться инженеры или даже актёры фильмов для взрослых. В анкете они, как отмечает SHOT, указывают размеры не только одежды. Кроме того, соискатели обязательно указывают свою ориентацию.