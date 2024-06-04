"Сладкие мальчики" выучили слово "инфляция" и ищут "мамочек" для сопровождения на ПМЭФ. Дорого.
SHOT: В Петербурге в преддверии ПМЭФ активизировался рынок мужского эскорта
Мужское VIP-сопровождение специально для дам активизировалось в Северной столице на время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как выяснил SHOT, через специальные сайты или каналы в мессенджерах любая бизнес-леди может нанять себе подкачанного джентльмена с высшим экономическим или юридическим образованием, чтобы он мог не только играть мышцами, но и жонглировать профессиональными терминами.
Мужские эскорт-предложения активизировались в преддверии ПМЭФ. Фото из анкеты © SHOT
По цене от 100 тысяч рублей в сутки парни готовы не только сопроводить на ПМЭФ состоятельную даму, но и поддержать разговор на экономическую тему. Фото © SHOT
Эскортники с ПМЭФ работают только по предоплате и просят купить им билет до Питера и обратно. Фото © SHOT
Среди желающих сопроводить состоятельных дам на мероприятия на полях главного экономического события страны встречаются представители самых разных профессий. Чаще всего это банальные модели и фитнес-инструкторы, но могут попасться инженеры или даже актёры фильмов для взрослых. В анкете они, как отмечает SHOT, указывают размеры не только одежды. Кроме того, соискатели обязательно указывают свою ориентацию.
Услуги такого эскорта недёшевы, за сопровождение парни просят от 100 тысяч рублей в сутки. Плюсом — билеты до Петербурга и обратно, переезды, питание. Также необходимо внести предоплату — около 30% от цены за все услуги.
Как писал Life.ru, 27-й ПМЭФ пройдёт с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нём подтвердили 136 стран и территорий. В городе уже активно готовятся к проведению мероприятия. Основная тема форума: "Основа многополярности — формирование новых центров роста".