Совсем не тёмная: Как выглядит обратная сторона Луны и почему она такая странная Life.ru постарался собрать всё самое интересное о той части Луны, которую мы с Земли не видим. 9 июня, 05:25 Обратная сторона Луны освещается Солнцем в той же степени, что и видимая. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / robert_s

Когда советская межпланетная станция "Луна-3" сделала этот легендарный снимок, а было это 7 октября 1959 года, с Земли Луна была видна как тонкий растущий месяц. Это было вскоре после новолуния, которое происходит каждые 27 дней в тот момент, когда естественная спутница Земли оказывается между нашей планетой и Солнцем. Соответственно, Солнце в это время светило Луне "в спину", оно освещало её обратную сторону.

Первая в истории фотография обратной стороны Луны, сделанная советской межпланетной станцией "Луна-3". Фото © rostec

То есть уже в 1959 году мы получили документальное доказательство, что обратная сторона Луны не является "тёмной", она не погружена всё время во тьму. Если бы Солнце её не освещало, её невозможно было бы фотографировать.

Это к вопросу о недавнем казусе, когда глава NASA (а главное, астронавт) Билл Нельсон на слушаниях в Конгрессе США заявил, что понятия не имеет, зачем китайцы высадили аппарат на обратной стороне Луны, "где всегда темно". Дорогой мистер Нельсон, позвольте от лица всей общественности Земли выразить, что если это вы так пошутили над конгрессменами, то, судя по их лицам, вряд ли они поняли, а вот многие другие люди хохочут.

А если вернуться к историческому событию — получению первых фотографий обратной стороны Луны, — то можно вспомнить, что тогда, в конце 50-х, многие не верили, что невидимую с Земли часть Луны можно увидеть на фотографиях. И среди этих многих были в том числе выдающийся советский астрофизик Андрей Борисович Северный, а ещё французский винодел Анри Мэр, который даже поспорил на тысячу бутылок своего шампанского, что обратную сторону Луны никто никогда не увидит. Именно этим шампанским в ОКБ-1 Сергея Павловича Королёва и отметили успех миссии "Луна-3".

Одна из бутылок шампанского от французского винодела, который проиграл спор о фотосъёмке обратной стороны Луны. Фото © kosmo-museum

С тех пор, по мере получения всё более и более качественных фото Луны, становились всё более и более отчётливыми совершенно загадочные разительные отличия между её видимой и невидимой стороной. Оказалось, что на той стороне всего два "моря", то есть две низменности, заполненные тёмной затвердевшей магмой, — Море Москвы и Море Мечты. Зато там лунная поверхность просто испещрена кратерами, а в окрестностях Южного полюса слегка темнеет обширнейшая область, в которой планетологи распознают очень древний гигантский кратер от падения астероида.

Обратная сторона Луны, запечатлённая с борта окололунной станции Lunar Reconnaissance Orbiter. В нижней части — бассейн Южный полюс – Эйткен, который считают огромным древним кратером. Фото © Wikipedia / NASA

А дальнейшие исследования показали не только внешние, но и внутренние серьёзные отличия. Во-первых, лунная кора с обратной стороны на десять километров толще. Во-вторых, там такое изобилие возвышенностей, что учёные даже говорят, что на обратной стороне Луны по загадочным причинам "вырос горб". А тем не менее массы больше с видимой стороны. И гравитация, соответственно, сильнее на видимой.

Учёные склоняются к тому, что различия внешние и гравитационные объясняются исторически сложившимся нашим "односторонним представлением" о Луне, то есть тем, что она, видимо, с самого начала всё время смотрит на нас одной стороной. Это называется приливным захватом. Гравитация Земли захватила Луну в такую ловушку, в которой вокруг своей оси она вращается с той же самой скоростью, что и вокруг Земли.

Так вот, всё так сложилось ещё на заре Солнечной системы, когда Земля только недавно сформировалась, да ещё и столкнулась с какой-то неизвестной планетой размером с Марс, отчего в космос и выбило массу вещества — будущую Луну. Когда Луна из этого вещества образовалась, Земля была ещё раскалённой. И Луна, разворачивающаяся к ней всё время одной стороной, именно этой стороной и нагревалась. Это провоцировало извержения вулканов, что и породило все эти тёмные базальтовые моря на видимой стороне. А сторона обратная гораздо быстрее остыла, и падающие на неё астероиды не вязли в магме, а ударялись о твёрдую поверхность и оставляли кратеры.

Видимая и обратная стороны Луны. Фото © Flickr / NASA Goddard Space Flight Center

Большую массивность видимой стороны Луны учёные считают следствием притяжения Земли: поскольку Луна страдает такой безмерной однобокостью, то и гравитация планеты всё время тянет к себе её вещество именно на ближнюю к себе сторону.

Осталось разобраться с удивительным "горбом" обратной стороны Луны. И учёные подозревают, что он как-то связан с тем огромным древним кратером у Южного полюса — бассейном Южный полюс – Эйткен. Предлагается такой сценарий: допустим, выбитое с Земли ударом гипотетической планеты вещество образовало не одну Луну, а целых две: одну нашу и вторую поменьше. И та, которая поменьше, ударилась о нашу как раз на обратной стороне на юге, разрушилась полностью, образовала этот кратер и рассыпала свои обломки по всей поверхности, создав "горб".

А попутно это обстоятельство теоретически объясняет и ещё одну удивительную особенность — явное изобилие редкоземельных и радиоактивных элементов именно на видимой стороне и (в меньшей степени) в том самом кратере на обратной. Возможно, все эти необычные вещества под действием ударной волны отхлынули на ближнюю к нам сторону Луны.

Авторы Адель Романенкова