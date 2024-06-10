Мы его теряем: NASA опубликовало официальное заявление о телескопе Hubble После 34 лет своей беспрецедентной миссии знаменитая космическая обсерватория неожиданно перестала передавать на Землю данные о том, что видит в бескрайней Вселенной. 9 июня, 22:21 Космический телескоп Hubble. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Это астронавты Стивен Смит и Джон Грансфелд в декабре 1999 года на высоте более 500 километров над Землёй. Они ставят новые гироскопы на легендарный телескоп Hubble, который в целях ремонта временно закреплён на шаттле "Дискавери".

Ремонт телескопа Hubble в декабре 1999 года во время миссии Space Shuttle STS-103. Фото © Wikimedia

Гироскопы нужны космическому телескопу для прицеливания: чтобы разворачиваться куда нужно и наводиться на тот объект, который требуется понаблюдать. Их на "Хаббле" шесть, для полноценных наблюдений необходимо как минимум три. Тогда, в 1999 году, отказали сначала три, а незадолго до отправки экипажа на ремонт вышел из строя и четвёртый, что было уже критично: когда отказывает четвёртый гироскоп, обсерватория автоматически переходит в спящий режим, потому что её нормальная научная деятельность становится проблематичной.

Именно это и повторилось сейчас, почти 25 лет спустя, 24 мая 2024 года. Вернее, три из шести гироскопов уже несколько лет как опять не работают, но тремя Hubble великолепно обходился, и вот настал час и ещё одному. Он стал передавать ошибочные данные, и обсерватория "ушла в себя". В NASA устроили специальное совещание и по итогам сообщили, что на сегодняшний день ничего не остаётся, кроме как перевести знаменитый телескоп в режим работы только с одним гироскопом. Сказали, что с двумя ненамного лучше, а с одним можно делать хотя бы что-то: наводиться на цель, конечно, долго и муторно и ничего ближе Марса посмотреть нельзя, но ближе Марса "Хаббл" в основном и не смотрит, он больше всего интересен для обозрения далёких галактик и вообще всего, что окружает нашу Солнечную систему. То есть как-то обсерватория сможет продолжать работать.

Вся проблема заключается в том, что сейчас нет шаттлов. Их запускали к "Хабблу" для техобслуживания пять раз, что и продлевало ему полноценную жизнь. У шаттлов была роботизированная рука-манипулятор, которая натурально бралась за обсерваторию и ставила её на платформу на корабле вот таким образом.

Художественное изображение телескопа Hubble, закреплённого на шаттле Discovery. Фото © Esahubble.org

Во время последней "ремонтной миссии", в 2009 году, уже все понимали, что эпоха Space Shuttle скоро закончится ввиду дороговизны этой системы, поэтому дальновидно поставили на Hubble стыковочное кольцо в надежде, что в будущем новые корабли смогут к нему присоединяться и чинить или затопят, когда настанет время.

Стыковочное устройство, установленное на космическом телескопе Hubble. Фото © Esahubble.org

И сейчас такой корабль, вообще-то, появился — это Crew Dragon от SpaceX. Он не только летает к Международной космической станции, но и отправляет космических туристов в полёты просто на корабле без стыковки со станцией в рамках миссий Inspiration4. Одним из пассажиров такой туристической миссии в 2021 году был лётчик и состоятельный человек Джаред Айзекман. Он предлагает NASA запустить к "Хабблу" "ремонтную миссию" на Crew Dragon. Говорит, что от NASA на это не потребуется ни цента, а качественная работа легендарного телескопа будет продлена. Но в NASA пока на этот счёт терзаются сомнениями.

Дело в том, что для ремонта обсерватории нужно будет выходить в открытый космос, а из Crew Dragon пока ещё в открытый космос никто не выходил. Впрочем, планируют вот-вот, то есть летом 2024 года, это сделать в рамках миссии Polaris Dawn. Кстати, Айзекман там будет командиром и вместе с ещё одним астронавтом, Сарой Гиллис, должен будет выходить и работать в открытом космосе два часа. Сделан специальный скафандр SpaceX для открытого космоса, который отличается прежде всего тем, что не имеет в своей конструкции систем жизнеобеспечения, а вместо этого воздух и всё прочее необходимое подаётся в него астронавту по специальному фалу из корабля. Пока всё это несколько смущает NASA, там обозначили, что, мол, сначала покажите, что всё это может работать.

Скафандр SpaceX для работы в открытом космосе. Фото © Spacex.com

Ещё один вопрос — сама стыковка: руки-манипулятора у Crew Dragon нет, а Hubble не будет двигаться тебе навстречу и подстраиваться для аккуратного соединения. Наконец, вопросы вызывает отсутствие шлюзовой камеры: нужно будет сначала полностью разгерметизировать весь корабль, а по возвращении в него экипажа обратно заполнить воздухом. В NASA настаивают, что всё должно быть максимально надёжно и продумано до последних мелочей, потому что в случае чего-то совсем неправильного можно не только саму обсерваторию раньше времени потерять окончательно, но и создать серьёзнейшую опасность для экипажа. Так рассуждать научил опыт: даже во время миссий шаттлов к "Хабблу", сколько бы экипажи ни тренировались перед этим на Земле, бескрайний космос придумывал что-нибудь такое, на что не рассчитывали, и приходилось импровизировать на месте. То из-за одного упрямого болта переживали, что не спасают, а убивают телескоп, то гироскопы никак не устанавливались, а однажды, к примеру, вышеупомянутый астронавт Джон Грансфелд случайно ударил ногой по антенне, от неё что-то откололось, и он извинялся перед "Хабблом", как перед живым существом.

В целом после 34 лет полёта обсерватория в прекрасном состоянии и имеет все шансы прослужить ещё десять лет, до 2034 года, когда, по расчётам, она естественным образом снизится уже до такой степени, что сама войдёт в плотные слои атмосферы и в них сгорит. Но есть нюанс: в её конструкции имеются столь внушительные составные части, что, очень возможно, они не сгорят, а вот куда они упадут — хороший вопрос. Своих двигателей Hubble не имеет, и в NASA давно размышляют, что, вообще-то, неплохо было бы их на телескоп установить, чтобы свести с орбиты управляемо и целенаправленно в Тихий океан. Но пока такого счастья в бюджете не предусмотрено, а вот Crew Dragon для цивилизованного затопления в теории рассмотреть можно. А если бы всё-таки удалось на нём пристыковаться к обсерватории до завершения её эпохи, то он бы своими двигателями мог приподнять орбиту телескопа и тем самым отложить момент прощания.

Авторы Адель Романенкова