Пушкинский день, или День русского языка: Что за праздник 6 июня и какие у него традиции День русского языка отмечают каждый год. Именно 6 июня родился известный отечественный поэт Александр Пушкин. Life.ru рассказывает про историю, традиции и всё, что нужно знать об этой великой дате. 5 июня, 21:05 Когда отмечается День русского языка и почему его называют Пушкинским днём. Обложка © Wikipedia / Орест Адамович Кипренский, © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Поэт Александр Пушкин внёс огромный вклад в развитие русского языка. Он был одним из тех, кто сделал его красивым, понятным и звонким. Великого поэта до сих пор любят во всех регионах России. Его биографию и стихи изучают в школах.

Чтобы привлечь внимание к тому, насколько важно учить и сохранять русский язык, был создан праздник в его честь. День русского языка, отмечаемый 6 июня, важен, поскольку на нём культура и история России держится уже несколько веков подряд.

Когда отмечают Пушкинский день и День русского языка

День русского языка в России каждый год празднуют 6 июня. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Пушкинский день каждый год празднуют в России 6 июня. В эту дату в 1799 году родился легендарный поэт.

Праздник отмечают ещё со времён СССР. Правда, тогда он назывался чуть-чуть по-другому — Пушкинский праздник поэзии.

Пушкинский день во все времена пользовался популярностью у соотечественников. Раньше к нему молодые люди изучали произведения и участвовали в конкурсах чтецов. Также в этот день проводились различные творческие акции.

Пушкинский день наделён статусом всероссийского с 1997 года. Он появился благодаря указу президента РФ тех времён Бориса Ельцина. Тогда праздник назывался Пушкинским днём России. В 2024 году будет некий юбилей — великий поэт появился на свет 225 лет назад.

История Дня русского языка

День русского языка начали праздновать во всём мире в 2010 году, а Пушкинский день — в 1997-м. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

День русского языка начали праздновать во всём мире в 2010 году. Дату учредили по инициативе Департамента ООН по связям с общественностью. Его сотрудники предложили проводить праздники, посвящённые шести официальным языкам организации — английскому, арабскому, испанскому, китайскому, русскому и французскому. Каждая страна могла сама придумать варианты празднования.

В России День русского языка назначили на 6 июня. Дата была выбрана не случайно, а в честь дня рождения Пушкина.

Традиции праздника Дня русского языка 6 июня

Во время празднования Дня русского языка по всей России проведут культурные мероприятия. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Пушкинский день, или День русского языка, имеет несколько важных традиций. В эту дату по всей РФ будут проведены культурные мероприятия. Соотечественники могут посетить разные экскурсии, литературные вечера, публичные мероприятия.

Каждый год на День русского языка проводится Пушкинский диктант. Мероприятие в 2024 году состоится уже девятый раз подряд. Во многих странах мира оно существует как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Главная цель мероприятия — сделать русский язык более популярным и узнаваемым. Ежегодное количество участников — от 10 тысяч человек.

Откуда появилась известная фраза "Пушкин — наше всё"

Фраза "Пушкин — наше всё", которая является символом русского языка, появилась ещё в 1859 году. Фото © Wikipedia / V.A.Tropinin.

Известный литературный критик Аполлон Григорьев ещё в 1859 году написал сакральную фразу "Пушкин — наше всё". В одной из своих работ автор отметил, что творчество поэта имеет серьёзное значение для всей страны. Вот как звучала часть этой цитаты:

"А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остаётся нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами…" — говорил Аполлон Григорьев.

Интересные факты из биографии поэта Александра Пушкина

Есть 7 интересных фактов из жизни поэта Александра Пушкина, о которых нужно вспомнить. Фото © Holidaydays.ru

Пушкин и члены его семьи отмечали день ангела 2 июня пышнее, чем день рождения поэта. За свою жизнь Пушкин поучаствовал примерно в 90 дуэлях. Великий поэт в свободное от "серьёзной работы" время любил писать оскорбительные, сатирические стихи, которые задевали за душу многих людей. За это его наказывали ещё в школьные времена. Когда Пушкин ознакомился с "Коньком-горбунком", то понял, что писать сказки — это не его. С 14 лет великий поэт был завсегдатаем борделей. Он продолжал ходить в них, даже когда женился на Наталье Гончаровой. В 1829 году поэт написал список женщин, с которыми у него была интимная связь. Он состоял из 37 человек. Впервые Пушкинский день в России отпраздновали в 1880 году. Отметить его хотели 26 мая, но императрица Мария Александровна скончалась, поэтому отмечание перенесли на 6 июня.

Как в Москве отметят День русского языка и Пушкинский день?

В Москве пройдёт как минимум пять мероприятий в честь Дня русского языка и Пушкинского дня. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Музее славянской письменности "Слово" 6 июня будет бесплатная тематическая экскурсия "Русский язык — это прежде всего Пушкин" на ВДНХ. На Пушкинской площади возложат цветы к памятнику поэта, а потом пройдёт чтение его произведений. В парке Горького на сцене у народной обсерватории в 12:00 презентуют номер журнала "Московское наследие", который приурочен к 225-летнему юбилею легендарного поэта. В центре Москвы пройдёт книжный фестиваль "Красная площадь", который начнётся 6 июня. Он приурочен ко Дню русского языка. В центре детского и юношеского творчества "Бибирево" проведут квизы, квесты в честь Дня русского языка.

Авторы Никита Фартов