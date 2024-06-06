В Госдуме задумались над отменой ЕГЭ и предложили прежний формат экзаменов

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" внесут в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вместо него предлагается вернуть традиционные госэкзамены, пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие документы.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документа он вступит в силу с 1 января будущего года. Полученные результаты ЕГЭ до этого периода останутся действительными на протяжении четырёх лет после сдачи экзаменов. Вузы смогут принять их в качестве вступительных испытаний во время приёма на программы бакалавриата и специалитета. Как объяснил один из авторов проекта от ЛДПР Ярослав Нилов, решение упразднить ЕГЭ связано с публичными скандалами вокруг него и откровенными трагедиями.