В России начали применять 3D-печать для модернизации промышленного оборудования На нефтепромысле в Заполярье начали применять 3D-принтер. С помощью аппарата инженеры создают новые детали и запчасти для модернизации техники и ремонта оборудования — ранее важные комплектующие приходилось заказывать из других регионов. 6 июня, 12:40 На нефтепромысле запустили 3D-принтер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Проект является частью программы "Газпром нефти" по развитию сервисов 3D-печати: по ней изготовлено уже более 3,5 тысячи различных деталей из металла, пластика и других материалов. Кроме нефтепромыслов их применяют на заводах, бункеровщиках и ледоколах компании.

Установка 3D-принтера на месторождении повысила технологическую надёжность процессов нефтедобычи в условиях Крайнего Севера. В случае поломки или износа оборудования от запуска печати детали на замену до её установки проходит несколько часов или дней. Ранее доставка комплектующих занимала месяцы из-за автономности нефтепромысла. Он расположен в 160 км от ближайшего города и логистической инфраструктуры.

Владимир Крупеников, генеральный директор: "Наше предприятие постоянно внедряет современные технологии, которые необходимы в условиях работы на Крайнем Севере. Теперь с помощью трёхмерной печати и 3D-принтера мы сможем ускорить сроки поставки комплектующих и обслуживания оборудования — как следствие, оптимизируем логистические затраты и повысим продуктивность работы нашей техники без простоев на ремонт и модернизацию. Это один из примеров того, как благодаря новым инженерным решениям можно повысить эффективность реализации труднодоступных арктических проектов".

Данар Подкопаев, начальник управления аддитивных технологий: "Размещение 3D-принтера на самом производстве решает сразу несколько задач: обеспечивает непрерывную работу за счёт оперативного создания запчастей и исключает логистические издержки для предприятий на Крайнем Севере. Кроме того, с помощью трёхмерной печати мы можем создавать детали, которые раньше в принципе было невозможно закупить отдельно от целого устройства".

Авторы Валерия Мишина