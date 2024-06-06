На полях ПМЭФ-2024 откроется дискуссионная площадка, посвящённая конному спорту

В рамках деловой программы ПМЭФ-2024 будет работать круглогодичный дискуссионный трек EQUESTRIAN DISCOVERY, организатором которого выступит Фонд "Росконгресс". Мероприятия конной повестки и деловые события Фонда "Росконгресс" имеют большую географию и охватывают 90 городов России — от Санкт-Петербурга до Сахалина. С 2022 года конный спорт представлен спортивными, деловыми и дискуссионными мероприятиями в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

Откроет серию мероприятий 5 июня на основной площадке ПМЭФ-2024 сессия "Инвестиционная привлекательность индустрии конного спорта и коннозаводства в условиях импортозамещения".

8 июня в КСК "Дерби" в рамках выставки "Иппосфера" пройдут мероприятия, интересные для специалистов конной сферы. Первое из них осветит вопросы разведения спортивных лошадей в России и технологии воспроизводства лошадей, а второе затронет влияние амуниции на качество движения и здоровье лошади в построении эффективного тренинга.

Также 8 июня в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024 состоится Кубок Петербургского международного экономического форума-2024 по конкуру. Он будет разыгран на высоте 105 сантиметров в Маршруте №2. Победители и призёры получат денежные и ценные призы, кубок и попону победителя.

Главная награда кубка ПМЭФ 2024 по конкуру достанется тем спортсменам, которые прошли хотя бы один отборочный тур из трёх, а для тех, кто не проходил отборочные, но хочет принять участие, предусмотрен отдельный комплект наград. Турнир пройдёт в рамках международной конной выставки "Иппосфера" по адресу: Ленинградская область, деревня Энколово, КСК "Дерби".

Два года подряд Фонд "Росконгресс" поддерживает отборочные туры детских соревнований в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке на приз фестиваля "Спасская башня".

Ежегодно повестка ПМЭФ предлагает новые форматы турниров по конному спорту, интересные широкому кругу участников: кроме классических соревнований, в своё время были проведены Кубок тренеров, семейный кубок, конный биатлон, Jump and Drive.