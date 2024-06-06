Почта России внедряет технологии VK для корпоративного управления

Почта России оптимизирует процессы учёта и контроля благодаря технологиям VK: логистический оператор подключится к платформе налогового мониторинга VK Tax Compliance. Решение повысит открытость корпоративного управления Почты. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Почты России Михаил Волков и генеральный директор VK Владимир Кириенко на полях XXVII Петербургского международного экономического форума.

Платформа VK Tax Compliance интегрирована с АИС "Налог-3" и внутренними системами Почты, что упрощает контроль налоговой отчётности компании со стороны ФНС России. Почта передаёт на онлайн-витрину все необходимые сведения, и ведомство автоматически получает актуальную информацию. Решение поможет хранить и обрабатывать нужные для отчётности данные, управлять ими по всем дочерним компаниям и удобно выстраивать процессы для сотрудников.

Кроме сотрудничества в сфере налогового мониторинга, компании прорабатывают решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры и HR-процессов Почты России. Их задача — повысить рентабельность инвестиций в ИТ-системы, а также упростить взаимодействие сотрудников в разных регионах страны.

"Почта — одна из ключевых инфраструктурных компаний России, работающая во всех регионах и самых небольших отдалённых населённых пунктах страны. Оптимизация процессов в организации такого масштаба требует зрелых решений, протестированных в разных индустриях и проектах, включая IT, где высокая скорость работы и надёжность решений — основа развития бизнеса. Уверен, что технологии VK и экспертиза Почты России помогут упростить работу сотрудников компании по всей стране и положительно скажутся на её результатах", — подчеркнул генеральный директор VK Владимир Кириенко.