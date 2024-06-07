Возраст — всего лишь цифры: самые сексуальные российские звёзды 45+ Многие женщины при достижении возраста 40 лет считают, что они уже старые и не смогут привлечь внимание мужчин. Но некоторым российским звёздам далеко за 45, а они всё равно выглядят сексуально. Life.ru рассказывает, на кого у российских мужчин текут слюнки. 7 июня, 13:00 Они доказали, что даже после 45 можно выглядеть на 20: 7 самых сексуальных дам в возрасте. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Вадим Тараканов

Каждая женщина может выглядеть красиво и стильно в любом возрасте. Заветное правило "45 — баба ягодка опять" работает всегда. Достаточно каждый день трудиться над своей фигурой, правильно питаться и ухаживать за кожей.

Какие российские звёзды радуют фанатов своей красотой даже после 40?

1. Актриса Елена Подкаминская (45 лет)

Елена Подкаминская регулярно радует фанатов стильными образами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podkaminskaya_official

Известная российская актриса, ставшая популярной благодаря сериалу "Кухня", выглядит очень красиво для своих лет. Она — яркая, харизматичная женщина. Внимание фанатов дама завоёвывает харизматичностью, стильными образами и даже иногда откровенными нарядами, которые показывает в соцсети. Женщина несколько раз в неделю тренируется в спортзале и не ест после 18:00.

2. Актриса Екатерина Климова (46 лет)

Российская актриса Екатерина Климова выглядит намного моложе своего возраста. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ klimova___ekaterina

Отечественная актриса Екатерина Климова поражает поклонников умением ухаживать за кожей и телом. Хоть по паспорту артистка уже далеко не молода, но, глядя на неё, этого не скажешь. Женщина выглядит явно моложе своих лет.

Секрет Климовой в том, что она ходит на массаж, плавает в бассейне и занимается аэробикой. Также молодость помогает сохранить отказ от сладкого. Ещё артистка ест только три раза в день.

3. Любовь Толкалина (46 лет)

Любовь Толкалина выглядит молодо, хоть и не сидит на диетах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tolkalinaliuba

Любовь Толкалина выглядит довольно сексуально, хотя ей далеко за 40. Для поддержания красоты она прибегает к хитрой тактике. Позволяет себе есть сладкое и никогда не сидит на диетах, но каждый день выходит на утреннюю пробежку. Во время занятий актриса слушает классику. Также Толкалина ухаживает за телом с помощью кремов, привезённых с Алтая.

4. Елизавета Родина (46 лет)

Российская актриса Елизавета Родина выглядит молодо, поскольку ухаживает за своей кожей и ходит в спортзал. Фото © VK / Елизавета Родина

Елизавета Родина побеждала в конкурсах "Миссис бабушка Россия" (2015), "Миссис бабушка Европа" (2016), "Миссис бабушка Вселенная Россия" (2016). Но реально бабушкой её назвать язык не повернётся. Артистка выглядит довольно красиво, хоть ей сейчас и 46 лет. Её секрет — в правильном питании, занятиях в спортзале и отсутствии стресса.

5. Телеведущая и блогер Тина Канделаки (48 лет)

Тина Канделаки выглядит очень красиво даже в 48 лет. Она не ест мясо, молочные продукты и постоянно занимается спортом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tina_kandelaki

Российская телеведущая Тина Канделаки выглядит сногсшибательно несмотря на то, что до 50 ей осталось всего несколько лет. Известная звезда несколько раз в неделю ходит на тренировки в спортзал. На специальных диетах не сидит, но старается не есть мясо, отказывается от молочных продуктов. Звезда советует всем женщинам постоянно следить за фигурой, тогда они будут оставаться красивыми.

6. Российская звезда Анфиса Чехова (46 лет)

Анфиса Чехова выглядит стильно и молодо, потому что живёт на Бали, правильно питается и занимается спортом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова с 2022 года вместе с сыном живёт на Бали. Там она занимается духовным и психологическим развитием. Не исключено, что молодость красивой артистке удалось сохранить за счёт правильного питания и занятий спортом.

7. Дана Борисова (47 лет)

Российская телеведущая Дана Борисова часто ездит на отдых и постоянно "на спорте" — вот залог её красоты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Ещё одна российская телеведущая, которая выглядит сногсшибательно даже после 45, — Дана Борисова. Знаменитость часто ездит на отдых, регулярно занимается спортом и не ест после шести. Также она регулярно ухаживает за кожей и старается не испытывать негативных эмоций. Если соблюдать это правило, то молодость всегда будет с вами.

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Авторы Никита Фартов