Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили — о санкциях в спорте и Олимпиаде в Париже Михаил Мамиашвили дал большое интервью Life.ru, в котором ответил на волнующие всех поклонников спорта вопросы в преддверии Олимпийских игр в Париже. 6 июня, 15:32 Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В июле этого года в Париже состоятся летние Олимпийские игры. Как обстоят дела с отбором на главные старты четырёхлетия и как живёт российский спорт в условиях изоляции, корреспондент Life.ru Галина Глазко выяснила у главы Федерации спортивной борьбы России и члена исполкома Международной федерации борьбы Михаила Мамиашвили.

— Начать интервью хотелось бы с поздравлений. В Кремле президент России Владимир Путин наградил вас орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Что для вас значит эта награда?

— Я не хочу банальных слов. Действительно, это огромная честь и ответственность. Это оценка работы большого коллектива, огромные слова благодарности главе государства. Мы счастливы, что в сложнейший для нашей страны период вместе можем разделить судьбу нашего Отечества и президента. Низкий поклон и благодарность тренерам — тем, кто вовлекает детей в спорт, форматирует их, тиражирует правильные ценности. Неслучайно президент сказал на встрече: «Сражайся там, где стоишь». Буквально эти слова относятся к нашим тренерам — людям, которые свою жизнь посвятили самому благородному делу. Это формирование личности, воспитание спортсменов, умение и желание увлечь. Причём заглавной ставится не перспектива Олимпийского пьедестала — это только один из инструментов.

Владимир Путин и Михаил Мамиашвили. Фото © VK / Федерация спортивной борьбы России

— Теперь вернёмся к нашим проблемам. Сейчас мировой спорт находится под санкциями, и многие спортсмены лишились шанса выступать на международной арене. Но в прошлом сезоне российские бойцы получили право соревноваться на международном уровне. Как этого получилось добиться?

— Мы находимся в тесном контакте с Международной федерацией борьбы. Коллектив Международной федерации формировался в том числе не без нашего участия. Мы были активными участниками этого процесса. Можно вспомнить и драматические события десятилетней давности, когда была предпринята безумная попытка исключения спортивной борьбы из программы олимпийских видов спорта. Это была трагедия для всего мирового спорта. Тогда Россия сыграла ключевую роль в сохранении борьбы в программе Олимпийских игр. И если уж быть до конца откровенными, то фундаментальную позицию тогда занял и реализовал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили — интервью Life.ru. Видео © Life.ru

Буквально за несколько месяцев нам посчастливилось вместе с Виталием Мутко дважды попасть на приём к президенту и получить от него полную поддержку. Была сформирована рабочая группа во главе с Юрием Петровичем Трутневым, который не понаслышке знает, что такое спорт. Мы фактически дважды в неделю собирались, координировали свои действия с международными институтами, общественными организациями.

Михаил Мамиашвили и Виталий Мутко. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

И, кстати, на встрече в Кремле я снова выразил слова благодарности Валерию Гергиеву (дирижёр, худрук Мариинского театра и генеральный директор Большого театра. — Прим. Life.ru). Через него были задействованы все королевские семьи. Его авторитет, его влияние и его контакты были нами использованы, благодаря чему тогда многие выступили за сохранение борьбы в программе Олимпийских игр. Это, конечно, и дало свои плоды.

— Что-то изменилось в отношении к нашим борцам на международных соревнованиях за последнее время?

— На борцовской площадке — нет, вообще. Ни со стороны простого обывателя, который приходит в зал, мы не чувствовали ничего такого, а тем более со стороны профессионального борцовского сообщества. Это можно спросить у любого спортсмена или тренера, который выезжает на турниры. Ничего, кроме радушия и желания общаться, нет. У нас до сих пор тесные отношения. Даже сейчас очередь стоит из наших друзей из зарубежных стран, чтобы поучаствовать в совместных учебно-тренировочных сборах. Но нам приходится отказывать. Сегодня это сложнее делать, потому что руководство международного спорта пытается поставить людей в такие условия, чтобы посеять раздор и разногласия. Но этого не случилось.

И было принято совершенно позорное действие — отмена рукопожатия после соревнований. Ну какими изуверами надо быть, чтобы переписать философию олимпийского движения?! Это же символ! Не очки, не голы, не секунды, не гонорары, не пьедесталы, а умение принять любого человека, независимо от территориальной или религиозной принадлежности. Символом всего этого являлось рукопожатие. Независимо, побеждённый вы или победитель. Тёплое, дружеское, братское рукопожатие — залог того, что ты принимаешь человека таким, какой он есть.

Сегодня глава МОК принял другое решение, взяв на себя такую ответственность. Но не они это всё создавали. Они должны были ревностно и скрупулёзно бороться, отдать все силы за сохранение базовых символов. А МОК пошёл путём разрушения, к огромному сожалению. Не думаю, что я сильно преувеличу, если скажу, что олимпийское движение — самое массовое в мире. Нет ничего другого, что бы так привлекало большое количество людей с разных континентов и стран, как Олимпийские игры. Сейчас мы наблюдаем позорные действия.

И, к сожалению, сегодня наши украинские братья сами себя поставили в позицию изгоев. Они ни с кем не общаются, не участвуют в застольях. Ведь помимо соревновательных процессов, там кипит целая жизнь. Но украинцев в ней просто нет. И когда есть возможность с ними пообщаться, они просто стыдливо опускают глаза и говорят: "Мы боимся". XXI век!

Что сделать нужно с людьми?! Дай Господь, чтобы это скорее всё закончилось и снова наши братья, украинские борцы, вернулись на те же позиции, которые занимали. А им есть чем гордиться. История советской, украинской борьбы большая. Я сам родился в Сумской области в городе Конотопе и первые шаги в борьбе делал именно там, в маленьком городке. И к своему первому тренеру, светлая ему память, я на всю жизнь сохранил чувство благодарности. Люблю этот город и в силу своих возможностей всегда помогаю и ему, и спортивной школе.

— Сейчас идёт дискуссия, много противоречивых мнений по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Как вы считаете, нужно ли нашим атлетам ехать на Игры в Париж?

— Ну а кто выступает против? Вы посмотрите, какая истерия нагнетается людьми, которые ничего не понимают! Тот же глава французского государства. Заметьте, этот человек ровно через три месяца уйдёт со своего поста и его просто забудут. Если бы не громогласные и совершенно безответственные заявления, его бы вообще никто не вспоминал. Он никто, а берёт на себя право делать заявления космического масштаба по поводу желания/нежелания активных участий в тех или иных событиях.

Греко-римская борьба. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Люди, которые действительно собой олицетворяют какие-то события значимые, созидательные, поверьте мне, никогда не позволят себе радикальных заявлений. Я отдаю себе отчёт, что это пустые люди, которые, кроме тявканья своего, ничем не запомнятся. Запоминаются люди, которые создают и находят возможности. И одна таких площадок — это спорт. Посмотрите, какие попытки делаются, чтобы и её разрушить!

На сегодняшний день до сих пор нет протокола, по которому вообще тот или иной спортсмен, даже завоевавший лицензию, имеет право участвовать, по их мнению, в Олимпийских играх. У нас, например, Муса Евлоев не допущен до сих пор только по одной причине — потому что он сфотографирован на фоне плаката со словами "Zа мир без нацизма". За это человек не допущен до участия в Олимпийских играх! Пока не допущен. Я обратился и в этическую комиссию, и в МОК, и в Международную федерацию. Ну дайте тогда определение, что вы за нацизм! И тогда мы сами не будем надоедать вам требованиями поступить в рамках уставов и хартий. Мы вас оставим в покое.

Муса Евлоев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / musaevloev1

Вот, к примеру, олимпийский огонь будет нести трансвестит на 25-сантиметровых каблуках. Будет это делать не заслуженный лётчик-космонавт, не выдающийся учёный, не мама, которая родила десятерых детей. Не её решили показать, а трансвестита. Ну, они так хотят. Трагично, но мне понятно. Я считал всегда, что право нести олимпийский огонь и флаг предоставляется тому, кто хотя бы уже в своей стране сделал что-то общечеловеческое, заметное, что требует подражания. А здесь мы уже от трагического к комическому перешли.

— Что думают лидеры сборной борцов о нейтральном статусе?

— Относятся крайне негативно. Единственное — не будем себя обманывать, и пускай господа, которые молебен устраивали святым Лексусу и Вовану, тоже не сомневаются: в каком бы мы статусе ни были — все знают, что мы русские.

— Например, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала "бомжами" спортсменов, планирующих выступать под нейтральным флагом. Что вы думаете насчёт данного высказывания?

— Она не это имела в виду. Это наш любимый человек, который столько вложил в развитие мирового спорта, привнеся туда искусство и красоту. Вот вы представляете себе сегодняшнюю художественную гимнастику без Винер? Ну разве можно это представить? Просто смешно! Международная художественная гимнастика без Винер!

Что касается её слов, то, думаю, имелось в виду совершенно другое. Это больше относилось к тем людям, которые определения выносят, в каком статусе будут те или иные спортсмены. И если не брать уничижительное определение этого слова, то с Ириной Александровной объективно сложно не согласиться.

— Глава ОКР Станислав Поздняков назвал теннисистов “командой иноагентов”. Как вы оцениваете это высказывание? Справедливо ли вообще проводить такие параллели в спорте?

— Не хочу комментировать слова нашего главы Олимпийского комитета России. Я просто знаю, что это было направлено в адрес отдельно взятого вида спорта и конкретно отдельно взятых людей.

— Хотелось бы ещё понять: если наши спортсмены, в частности даже борцы, поедут на Олимпиаду, какие призовые за это полагаются? Есть ли какие-то договорённости на этот счёт?

— Разве об этом кто-то задумывается сейчас? Задача совершенно другая. Я не хочу гадать на кофейной гуще, какие протоколы готовятся по допуску спортсменов, но я убеждён, что ничего хорошего с площадки сегодняшнего руководства Олимпийского комитета ждать не надо. Тем не менее мы в любом случае должны общаться. Мы должны тиражировать всё то, что всегда тиражировали.

Представьте себе, первыми нас поддержали американцы, как только появились так называемые рекомендации, которые для большинства международных федераций — позор. Уже когда президент говорит о двойных стандартах, то здесь вообще никаких стандартов нет!

Как только прилетели рекомендации для подавляющего большинства руководителей международных федераций, это было воспринято как приказ. Когда МОК начал понимать, что сделал поспешную глупость, он попытался как-то отыграть назад. Но появились руководители некоторых международных федераций, которые сказали: “Нет, мы независимы и, наоборот, сделаем ещё хуже для россиян и белорусов”. Мы же должны прислушиваться к мнению конгрессов. Назовите хоть одну федерацию, которая провела бы конгресс?

Чемпион мира и призёр Олимпийских игр Алексей Глушков. Фото © VK / Федерация спортивной борьбы России

— Борцы каждую Олимпиаду выигрывают по несколько золотых медалей, и этот вид спорта один из главных в России. Какие у вас сейчас ожидания от выступлений на Олимпиаде? На что вы рассчитываете в Париже?

— Не буду утомлять вас информацией по каждой весовой категории и техническим вещам, но я убеждён, что в подавляющем большинстве каждый из наших спортсменов реально способен бороться за пьедестал. Конечно, не в лучшую сторону, а против нас сыграли ограничения. Какой бы ни был правильный и сбалансированный тренировочный процесс, никакого эффекта он не даст без экзамена — соревнований с лучшими борцами.

Причём на пути становления спортсмена проигрыши тоже имеют важное значение в плане анализа. В первую очередь, есть объективные вещи, такие как пандемия. Это те ограничения, которые коснулись всех. Затем эти безумные рекомендации по ограничению участия наших спортсменов. Конечно, это всё не могло не сказаться на состоянии спортсменов. Но я убежден, что мы справимся с этими вызовами.

Сегодня некоторые пытаются объяснить нежелание допускать российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах тем, что, мол, любая победа (неважно, борцов или теннисистов) — это победа Путина. Ну конечно, а кто сомневается? Потому что он — гражданин нашей великой страны. Это его победа, как и любого гражданина нашей страны, как и всех наших родных и близких, тех, кто болеет и болел за великих наших спортсменов, будь то Сайтиев, Карелин, Канаева или Сальников. Я воспринимал эти победы как лично свои — как гражданин, как человек, который переживает. Открытие сделали! Они из-за этого не хотят нас пускать. Представьте, что в мозгах у этих людей?!

Пресс-конференция представителей Федерации спортивной борьбы России в Москве. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— Вы уже сказали про Евлоева. А удалось ли выяснить, почему в итоге Абдулрашида Садулаева не включили в заявку на отборочный олимпийский турнир в Баку? Сохраняется ли у него шанс попасть в Париж?

— Я нахожусь в тесном контакте с юридической службой и руководством Международной федерации спортивной борьбы. До того момента, пока не появится на свет божий окончательный протокол по допуску, можно только догадываться…

Любое безумие возможно. Отсутствие Рашида Садулаева — это безумие. У него не только в России большое количество почитателей. У Рашида огромный фан-клуб в США, который по городам ездит за ним. И это настоящие американцы! Также много поклонников по всему миру и у нашего Заура Сидакова. Садулаев, правда, особняком стоит в первую очередь благодаря количеству завоёванных медалей. Конечно, многие собираются и у экранов телевизоров, и на стадионе поболеть за него. Но сегодня их хотят такого права лишить.

Абдулрашид Садулаев. Фото ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sadulaev_abdulrashid

— Как вы считаете, в случае участия россиян в Олимпиаде, в Париже их будет ждать много провокаций?

— Со стороны спортивного сообщества это категорически исключено. А от других ожидать можно всего чего угодно.

— Будете ли вы давать какие-то рекомендации борцам, как себя вести в Париже, как реагировать на русофобские выпады?

— Они уже даются! Есть обученные люди, которые консультируют и которые вместе со спортсменами и тренерами разделят ответственность за недопущение тех или иных вещей. Мы видим публику — это мошенники. От них можно всего ожидать.

— Будете ли вы лично сопровождать наших борцов в Париж? Есть планы по посещению Игр?

— Открою маленький секрет: на 3 августа Международная федерация заказала мне билет, так как я являюсь членом этой достойной организации, одним из её руководителей. Моё присутствие необходимо в формате тех полномочий и обязательств, которые я имею в федерации.

— Собираетесь ли следить и болеть за наших спортсменов из разных видов спорта на Олимпиаде?

— Мне интересно всё, где есть честные состязания. Замечу, что сегодняшние события трагическим пятном лягут на историю международного олимпийского движения. Мы помним Олимпийские игры в фашистской Германии. И они тоже, не смывая позора, имеют место в олимпийском международном движении. Сейчас тем более нужно быть максимально ответственными. Шаги, которые предпринимает МОК, должны в первую очередь быть основаны на жесточайшем соблюдении хартии — ни влево, ни вправо. Не будет никаких оправданий тому, что под политическим прессингом применяются совершенно недопустимые ограничения. Но подавляющее большинство категорически не приемлет эти вещи. И поэтому мы продолжаем дружить, состязаться, решать маленькие и не очень маленькие вопросы. И будущее — за такой позицией, я убеждён!

Российский спортсмен Давит Чакветадзе, одержавший победу в финальном поединке против украинского спортсмена Жана Беленюка на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 85 кг, на XXXI летних Олимпийских играх. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

— В России планировали провести Игры дружбы. Сейчас стоит вопрос с их переносом. Насколько они способны заменить Олимпийские игры для спортсменов? И как вы прокомментируете призыв ВАДА к иностранцам не приезжать в Россию для участия в Играх дружбы?

— ВАДА должно пробы брать: собирать мочу и определять, есть ли в ней запрещённый препарат. И всё! Вместо того чтобы качественно собирать мочу, они взяли на себя право монополизировать людские отношения. Каждый должен заниматься своим делом. Пусть собирают мочу и эффективно выявляют негодяев, которые пытаются незаконно присваивать себе чужие победы путём употребления запрещённых препаратов. У них же благороднейшая миссия!

Конечно, по уровню с Олимпийскими играми ни одно мероприятие не может сравниться, в том числе и Игры дружбы. Они и не претендуют на замены и подмены Олимпийских игр. Однако здесь заложен другой смысл — человеческое общение.

Любые мероприятия, которые проходили в России, — это незабываемое зрелище. Начиная даже с Каспийска. Вы даже не представляете, с какой опаской туда ехали некоторые продвинутые страны на чемпионат Европы. А там такие условия, радушие, старый Дербент… Так мы две недели после турнира не могли от них избавиться. Не хотели люди уезжать! Некоторые припёрлись туда со своей службой безопасности. Но на Северном Кавказе всегда найдётся лишний шампур с шашлычком для любого гостя. Хорошо провели время тогда, посмотрели национальные традиции, ремёсла, танцы. И всё это на берегу моря. Это были маленькие Олимпийские игры, только европейские.

Датский спортсмен Марк Мадсен и российский спортсмен Роман Власов (слева направо) в финальном поединке на соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 75 кг на XXXI летних Олимпийских играх. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

А на чемпионат Европы среди юниоров до 21 года в Уфе? Никто никогда не проведёт ничего лучше для этой возрастной категории, могу это ответственно заявить. Кстати, это был 2021 год. Тогдашнее политическое руководство Украины не могло запретить своим спортсменам ехать в Россию, но они отказали им в финансировании. Тем не менее наши братья обратились к нам, и мы радушно всех приняли. Пригласили, естественно, за свой счёт. Были созданы комфортные условия, как и для других спортсменов. Мало того, поднимался флаг Украины и звучал гимн.

— Закончить интервью хотелось бы личным вопросом. Когда ждать свадьбу вашей красавицы-дочери Елизаветы с хоккеистом Матвеем Гуськовым? Как относитесь к жениху-спортсмену?

— Мама этим уже занимается. Остаётся только пожелать счастья и здоровья. И дай бог, чтобы они радовали родителей. Ну а спортсмену желаю реализовать себя максимально, жить в согласии с собой, родными, близкими и успехов, конечно.

Матвей Гуськов и Елизавета Мамиашвили. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lizamamik

Авторы Галина Глазко