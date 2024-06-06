На ПМЭФ подписано соглашение о переводе контроля за поставками газа в цифру На Петербургском экономическом форуме была достигнута договорённость о цифровизации поставок газа. 6 июня, 15:44 Готовится цифровизация контроля за поставками газа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 63ru74

Одна из важнейших задач производства — контроль за поставками. Оптимизировать эти процессы помогает цифровизация.

На реализацию федеральной программы цифровизации поставок газа, внедрение систем телеметрии и умных счётчиков на территории страны направлен совместный проект мобильного оператора и газовой компании. МегаФон предложит технические решения по передаче данных на общефедеральном уровне для нужд "Газпром межрегионгаз" — крупнейшего поставщика природного газа для потребителей всех категорий.

Договорённость о начале работ в этом направлении была достигнута по итогам сегодняшнего совещания на Петербургском международном экономическом форуме между генеральным директором мобильного оператора Хачатуром Помбухчаном и генеральным директором газовой компании Сергеем Густовым.

Сейчас разрабатываются мероприятия по полномасштабному внедрению систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счётчиков газа, в том числе при реализации проекта по внедрению интеллектуальных систем учёта в общефедеральном масштабе. Составной частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.

В ходе переговоров стороны договорились о совместной проработке решений на базе IoT-технологий, которые позволят с высокой точностью отслеживать объём потребления газа, а также осуществлять дистанционный мониторинг объектов.

Кроме того, мобильный оператор разработает проект федерального тарифа с обеспечением информационной безопасности для всех типов устройств передачи данных, используемых газовой компанией в своей производственной деятельности.

Результатом реализации проекта будет максимально возможная доступность мобильной связи для компании практически во всех регионах РФ.

Компании уже сотрудничали при реализации пилотного проекта в Вологодской области, в рамках которого было установлено более 300 интеллектуальных приборов.

Авторы Валерия Мишина