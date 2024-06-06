Молния полностью расплавила детский велосипед в Москве
Гроза в Москве 6 июня. Фото © Life.ru
На Москву снова обрушилась гроза. Один из разрядов молнии ударил по району Свиблово, полностью расплавив детский велосипед. Видео с места публикует SHOT.
Молния полностью расплавила детский велосипед в Москве. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, сам ребёнок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошёл от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожила молния.
Напомним, ранее как минимум 19 детей эвакуировали из здания "Детского посольства" на ВДНХ. В здание ударила молния, и начался пожар. На месте работают экстренные службы, угрозы распространения огня нет. Все посетители и сотрудники выведены из здания, никто не пострадал.