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6 июня, 13:14

Молния полностью расплавила детский велосипед в Москве

Гроза в Москве 6 июня. Фото © Life.ru

Гроза в Москве 6 июня. Фото © Life.ru

На Москву снова обрушилась гроза. Один из разрядов молнии ударил по району Свиблово, полностью расплавив детский велосипед. Видео с места публикует SHOT.

Молния полностью расплавила детский велосипед в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сам ребёнок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошёл от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожила молния.

Напомним, ранее как минимум 19 детей эвакуировали из здания "Детского посольства" на ВДНХ. В здание ударила молния, и начался пожар. На месте работают экстренные службы, угрозы распространения огня нет. Все посетители и сотрудники выведены из здания, никто не пострадал.

Александра Вишнякова
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