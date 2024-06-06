На Москву снова обрушилась гроза. Один из разрядов молнии ударил по району Свиблово, полностью расплавив детский велосипед. Видео с места публикует SHOT.

Молния полностью расплавила детский велосипед в Москве. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, сам ребёнок чудом не пострадал, он вместе с мамой отошёл от велосипеда за несколько минут до того, как его уничтожила молния.