В России разработают биотопливо для самолётов и морских судов

На Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум по разработке, сертификации и промышленному производству низкоуглеродных моторных топлив для морских судов и авиационного транспорта.

В соответствии с заключённым соглашением "Газпром нефть" и "Эковей" займутся разработкой принципиально новых подходов производства авиационного SAF (авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе сложных эфиров и жирных кислот) и судового топлива из переработанного растительного масла. Эксперты компаний разработают и внедрят в практику авиационной отрасли и судоходства в России необходимые стандарты, регламентирующие порядок выпуска, использования и реализации биотоплив. Разработка и апробация рецептур моторных топлив с низким углеродным следом будет осуществляться в Санкт-Петербурге.

Компании имеют успешный совместный опыт выпуска судового топлива с низким углеродным следом. Начиная с июля 2023 года в порту Санкт-Петербурга производится заправка морского транспорта биотопливом с добавлением переработанного фритюрного масла из сети предприятий быстрого обслуживания. Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива и отработанного фритюрного масла. Подготовка вторичного сырья произведена на предприятии, где осуществляется технологическая обработка: многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива происходят на терминале в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.