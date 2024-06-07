Сменившая образ Ивлеева появилась на презентации своего азиатского ресторана

Блогерша Анастасия Ивлеева появилась на презентации азиатского ресторана Nudles by Ivleeva, который она открывает вместе с партнёром по бизнесу Александром Пичугиным в Москве. Телеведущая предстала перед гостями в обновлённом образе и рассказала о том, как создавалась лапшичная.

Ресторан азиатской кухни в Столешниковом переулке в Москве получил название Nudles by Ivleeva. Видео © Life.ru

Официальное открытие заведения в Столешниковом переулке запланировано на 7–8 июня, а 6 июня в преддверии этого события состоялась презентация, где Ивлеева поделилась своими планами на будущее и рассказала о концепции ресторана. Так, блогерша напомнила, что путешествовала по разным странам и знакомилась с разными культурами, а также пробовала и изучала различные блюда.

"Путешествуя по различным местам, мне хотелось поделиться частичкой этого опыта со своими близкими, родными и зрителями, которые на протяжении многих лет со мной путешествуют. И, ура, это случилось", — рассказала Ивлеева на пресс-конференции.