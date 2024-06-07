Сменившая образ Ивлеева появилась на презентации своего азиатского ресторана
Блогерша Ивлеева заявила о планах открыть федеральную сеть баров
Анастасия Ивлеева вместе с бизнесменом Александром Пичугиным открыла лапшичную в Москве Nudles by Ivleeva. Обложка © Life.ru
Блогерша Анастасия Ивлеева появилась на презентации азиатского ресторана Nudles by Ivleeva, который она открывает вместе с партнёром по бизнесу Александром Пичугиным в Москве. Телеведущая предстала перед гостями в обновлённом образе и рассказала о том, как создавалась лапшичная.
Ресторан азиатской кухни в Столешниковом переулке в Москве получил название Nudles by Ivleeva. Видео © Life.ru
Официальное открытие заведения в Столешниковом переулке запланировано на 7–8 июня, а 6 июня в преддверии этого события состоялась презентация, где Ивлеева поделилась своими планами на будущее и рассказала о концепции ресторана. Так, блогерша напомнила, что путешествовала по разным странам и знакомилась с разными культурами, а также пробовала и изучала различные блюда.
"Путешествуя по различным местам, мне хотелось поделиться частичкой этого опыта со своими близкими, родными и зрителями, которые на протяжении многих лет со мной путешествуют. И, ура, это случилось", — рассказала Ивлеева на пресс-конференции.
Также она заявила, что открытие нового заведения никак не помешает её дальнейшим творческим планам. Блогерша призналась, что сейчас она хочет сконцентрироваться именно на ресторанном бизнесе и намерена отдаться этому делу "если не на 100%, то на 90%". В этой связи Ивлеева сообщила, что в будущем планирует открыть федеральную сеть баров, однако бросать ведение собственного блога она не будет.
Life.ru рассказывал, что на долю Ивлеевой выпало немало испытаний после скандала с "голой вечеринкой", которая отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Мероприятие спровоцировало волну общественного резонанса, и уже через несколько дней его участники начали записывать слёзные видеосообщения с извинениями, исключением не стала и сама Ивлеева. Общественники возмутились крайне спорным мероприятием и потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а клуб по решению суда прекратил работу на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.