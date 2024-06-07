Начались испытания роботов-химиков на нефтепромыслах Инженеры начали тестировать первого робота-химика в лаборатории Восточно-Мессояхского месторождения. Машина предназначена для выполнения полного цикла исследований образцов смесей жидких углеводородов и пластовой воды. 7 июня, 09:18 Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Робот оснащён шасси для самостоятельного передвижения по лаборатории, системой датчиков, механической рукой и голосовым модулем. В комплекте — сменные захваты для работы с разным оборудованием. Тестируют робота инженеры "Газпром нефти".

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Задача робота — взять на себя рутинные задачи: смешивание реагентов, ведение протоколов и фиксацию результатов, транспортировку образцов. Это снижает нагрузку на сотрудников лаборатории: специалисты могут сконцентрироваться на более сложных технологических процессах при работе с образцами нефти и газа.

Запросы на проведение исследований робот-химик обрабатывает дистанционно. Встроенный компьютер принимает входящие заявки, подбирает оптимальные режимы работы и проводит анализ результатов. По итогам система отправляет электронный отчёт сотрудникам лаборатории.

Роботизированный комплекс в лаборатории — это рабочий инструмент цифровой экосистемы нефтепромысла. Месторождение работает в условиях полной арктической автономии, и там всегда тщательно подбирают технологии, гарантирующие безопасность и эффективность процессов нефтедобычи. У лабораторного робота вполне конкретные задачи и показатели эффективности, которые он выполняет на 100%.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Основное преимущество робота в том, что он не знает усталости и работает со стабильно ровным качеством в течение суток. За это время робот проводит 30 испытаний. Ключевая ценность в том, что машина забирает на себя рутинные процессы, делает всё по регламентированным алгоритмам, без ошибок, а команда лаборатории может сконцентрироваться на более сложной высококвалифицированной работе.

Авторы Валерия Мишина