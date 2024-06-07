Политолог Сергей Караганов будет модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков назвал модератора пленарки с Путиным на ПМЭФ и рассказал, с чем связан такой выбор. Видео © Life.ru

Он отметил, что главе государства, как правило, предлагается несколько кандидатур модераторов и президент либо сам делает шорт-лист, либо говорит о предпочтительности на конкретном мероприятии того или иного человека. При этом Песков отметил, что Владимир Путин ознакомился с нашумевшей статьёй Караганова о превентивном ядерном ударе, но она точно не стала определяющим фактором, убеждён представитель Кремля.

Политолог Сергей Караганов будет модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Фото © Официальный сайт Сергея Караганова

"Караганов — это широкопрофильный эксперт и в международных делах, и в политической экономии, и в политике, и в сфере международной безопасности, это человек широчайшего кругозора со своей точкой зрения, очень авторитетный в экспертных кругах", — охарактеризовал его Песков.