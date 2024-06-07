В колледжах будут созданы новые образовательные центры и технические лаборатории В ходе ПМЭФ стало известно, что колледжи из 9 регионов России получат поддержку в подготовке востребованных специалистов рабочих профессий. 7 июня, 14:19 Новые образовательные центры создадут в колледжах. Обложка © Пресс-служба компании "Газпром нефть"

В ходе ПМЭФ "Газпром нефть" сообщила о том, что в 13 колледжах девяти регионов России появятся новые образовательные центры и технические лаборатории в рамках образовательной системы "Лига колледжей". Она создана для поддержки программ роста качества среднего профессионального образования и направлена на развитие рабочих профессий, а также на привлечение молодых специалистов в нефтяную отрасль. В числе партнёров — учебные заведения в Омске, Томске, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.

Также в ходе ПМЭФ стало известно, что в систему вошли два колледжа ХМАО и ЯНАО, которые получат поддержку компании в подготовке востребованных специалистов рабочих профессий.

— Сегодня особенно остро ощущается потребность в качественном среднем профессиональном образовании по рабочим профессиям. И всё большее внимание уделяется организации быстрого — бесшовного — перехода из колледжа на предприятия, — отметил ректор Корпоративного университета Илья Дементьев.

В компании сообщили, что, учитывая масштаб и задачи, всегда открыты вакансии для квалифицированных инженеров, IT-специалистов, электромонтёров, слесарей, операторов технологических установок во всех регионах деятельности — от ХМАО до Москвы.

Авторы Валерия Мишина