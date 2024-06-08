Работающим пенсионерам сделают прибавку: Какие выплаты можно получить уже сейчас Планируется вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. При этом часть пожилых людей может получить повышенные выплаты уже сейчас. Будет и плановая прибавка этим летом. Кому и на сколько повысят пенсии? 8 июня, 05:15 Изменится начисление пенсий работающим пенсионерам. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Владимир Путин поддержал идею губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Они встретились перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума.

На пленарном заседании ПМЭФ президент озвучил подробности. Пенсии работающих пенсионеров в РФ будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года. Затем они будут индексироваться ежегодно.

Напомним, что индексация пенсий работающим пенсионерам приостановлена с 2016 года. При этом неработающим индексируют пенсию ежегодно с 1 января. В этом году прибавка составила 7,5%.

Президент также обратил внимание, что индексация пенсий работающим пенсионерам связана с дополнительными расходами бюджета. Он отметил, что сейчас в России не хватает рабочих рук, а на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, очень нужные экономике.

— Вопрос повышения пенсий работающим пенсионерам действительно очень актуальный. Многие люди даже увольнялись с работы, чтобы им проиндексировали пенсию как неработающим. Пенсии работающим не индексируются с 2016 года. Впрочем, прибавку всё-таки делают. Так, ежегодно 1 августа работающим пенсионерам начисляются дополнительные пенсионные баллы. Они влияют на перерасчёт пенсии. Речь идёт о тех людях, которые работали в предыдущем году. Этим летом с 1 августа сделают перерасчёт тем пенсионерам, которые работали в прошлом году, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В Социальном фонде России отметили, что многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают работать. В этом случае работодатели уплачивают за них страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. С учётом этих начислений органы СФР производят перерасчёт размера страховой пенсии.

— Сейчас после прекращения трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с учётом плановых индексаций, которые проводились в период работы. Если пенсионер после ежегодной индексации пенсии снова устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта плановых индексаций. Эта норма закона распространяется только на получателей страховых пенсий. Она не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева