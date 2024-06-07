Путин на ПМЭФ рассказал о гонке между странами за укрепление суверенитета

Гонка между странами за укрепление суверенитета и попытки гегемонов сохранить свою роль сегодня видны всем. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Та самая гонка, по словам российского лидера, развернулась на трёх ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом.

"А страны, которые ещё недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов", — подчеркнул глава государства.